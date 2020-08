PC-Anforderungen für Marvel's Avengers sind klar zum Abheben

Am Freitag werden Menschen, die Marvel's Avengers auf PC oder Xbox One vorbestellt haben, in die Closed Beta des Actionspiels reinschnuppern können. Aus diesem Grund ist es für die Gaming-Community auf dem Computer sehr hilfreich, dass sie endlich überprüfen können, ob ihre Maschine stark genug ist, um mit Tony Stark in die Lüfte abzuheben und den unbändigen Hulk in Schach zu halten.

Crystal Dynamics teilt mit, dass ihr Spiel über ein optionales, 30 GB großes "hochauflösendes HD-Textur"-Paket verfügt, das euer Spielerlebnis anspruchsvoller, aber auch schicker werden lässt. Außerdem werden Ultrawide-Monitore, sowie Layouts mit mehreren Monitoren unterstützt. Die Bildraten sind nicht softwareseitig reguliert und natürlich könnt ihr die Befehle auf eurer Tastatur beliebig anpassen. Wer auch am PC lieber mit einem Controller spielt, statt mit Maus und Tastatur, darf ebenfalls nahtlos zwischen den Eingabegeräten wechseln. 80 Gigabyte an Festplattenspeicher werden vorausgesetzt.

Minimum:

Intel i3-4160 oder ein vergleichbares Modell von AMD8 GB RAMNvidia GTX 950 / AMD 270 (mindestens 2 GB VRAM)

Empfohlen:

You're watching Werben

Intel Core i7 4770K (3,4 Ghz) oder AMD Ryzen 51600 (3.2 Ghz)16 GB RAMGTX 1060 (6 GB) oder AMD Radeon RX 480 (8 GB)

Quelle: Square Enix.