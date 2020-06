PC-Anforderungen des malerischen Kena: Bridge of Spirits bekannt

Kena: Bridge of Spirits ist das Debütspiel von einem kleinen Team an talentierten Grafikern, die sich unter dem Label Ember Lab zusammengetan haben. Der Titel wurde letzte Woche auf Sonys PS5-Event vorgestellt und dank der niedlichen Präsentation wurde das Enthüllungs-Video schnell zu einem der spannendsten Trailer der Show. Das Spiel scheint die Erforschung einer wunderschönen Fantasiewelt mit Pikmin-ähnlichen Mechaniken zu vermischen, was viele Zuschauer direkt begeistern konnte.

Kena: Bridge of Spirits wurde konsolenexklusiv für die Playstation 5 vorgestellt, allerdings wird es auch auf dem PC erscheinen. Wenn das eher euer Fall ist, dann verrät euch der Epic Games Store, welche Anforderungen an euer System gestellt werden:

Minimum

AMD FX-6100 oder Intel i3-32208GBAMD Radeon HD 7750 oder Nvidia Geforce GTX 650

Empfohlen

AMD Ryzen 7 1700 oder Intel i7-6700K16GBAMD RX Vega 56 oder Nvidia Geforce GTX 1070