PC- und Playstation-Spieler dürfen gemeinsame Lobbys in Fall Guys: Ultimate Knockout erstellen

Während Nintendo-Switch- und Xbox-Spieler weiterhin darauf warten, Fall Guys: Ultimate Knockout spielen zu können, dürfen Nutzer der Playstation- und PC-Versionen bereits längst zusammen an der interaktiven Spielshow im Stile von Takeshi's Castle teilnehmen. Die Entwickler bestätigen in einem Artikel auf der Webseite des Spiels, dass die beiden Plattformen dank des neuen Saison-Updates "Season Six Mid-Season" nun auch gemeinsame Lobbys aufstellen können, um gemeinsam um die Blunderdome-Krone kämpfen zu können. Dafür müsst ihr allerdings zwingend einen Epic-Games-Account haben, der mit eurem Profil verbunden ist.

Das spielerische Highlight des jüngsten Updates ist der Mannschaftsspielmodus "Sweet Thieves", der die Spieler in zwei Teams aufteilt. Beide Seiten sind damit beauftragt, Süßigkeiten entweder zu stehlen oder die Diebe dabei aufzuhalten. Informationen zu Bug-Fixes und sonstigen Verbesserungen findet ihr hier. Mediatonic hat keine neuen Informationen zu den bereits bestätigten Xbox- und Nintendo-Switch-Portierungen bekanntgegeben, sie beteuern allerdings, das Thema nicht vergessen zu haben.