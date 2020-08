PC- und mobile Spieler dürfen Ende September in Genshin Impact abtauchen

Der Titel Genshin Impact ist noch nicht einmal erschienen und erhitzt trotzdem bereits die Gemüter. Was hierzulande als dreiste Kopie von The Legend of Zelda: Breath of...

Genshin Impact: Koreanischer Entwickler kopiert Breath of the Wild

am 29. Juni 2019 um 16:16 NEWS. Von Stefan Briesenick

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist wohl das Erste, an das viele Spieler denken werden, wenn sie Genshin Impact zum ersten Mal sehen. Das Nintendo-Abenteuer war...