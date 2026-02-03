PC-Spieler haben laut einem neuen Bericht eine stärkere Toleranz für Experimente mit neuen Veröffentlichungen als Konsolenspieler

HQ

Wenn man auf 2025 zurückblickt, könnte man meinen, es sei ein Jahr gewesen, in dem große Franchises an die Seite traten, um den kleinen Jungs eine Chance zu geben. Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance II, Hades II – alle kamen bei den Kritikern gut an, aber für den allgemeinen Konsumenten wurde 2025 immer noch von alten Favoriten dominiert, besonders auf der Konsole.

Ein neuer Newzoo-Bericht zeigt, dass der Umsatzerfolg "auf weniger Veröffentlichungen mit großer Wirkung konzentrierte, während das Engagement in langjährigen Live-Service-Ökosystemen verankert blieb." Im Grunde bedeutet das, dass auch PC-Publikum offener für neue Spiele war, die größten Gewinner diejenigen mit Anerkennung waren. Die Nintendo Switch und Switch 2 könnten eine der größeren Ausnahmen sein, da Indie- und AA-Titel dort besser liefen als auf anderen Konsolenplattformen.

Wenn man sich die Daten ansieht, sehen wir, dass die Top 10 PC-Spiele nach Einnahmen von Battlefield 6 besiegt wurden, während die anderen Top 3 von Neuveröffentlichungen wie ARC Raiders und Schedule I belegt wurden. Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance II und R.E.P.O schafften es ebenfalls in die Top 10. aber ansonsten setzten sich Franchises durch, darunter Borderlands 4, Monster Hunter: Wilds, EA Sports FC 26 und das zurückkehrende The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster, das Newzoo als Zeichen für das dauerhafte Potenzial von Legacy-IP mit angemessenen Modernisierungsfunktionen bezeichnet.

Auf der Konsole tauchen viele der gleichen Namen auf, aber Sporttitel und -franchises schnitten noch besser ab. EA Sports FC 26, NBA 2K26, Battlefield 6, EA Sports Madden NFL 26 und MLB The Show 25 bildeten die Top 5 der Konsolenspiele. Assassin's Creed Shadows, EA Sports College Football 26, Pokémon Legends: Z-A, Ghost of Yotei und ARC Raiders füllten den Rest der Top 10. Daraus können wir schließen, dass Konsolenspieler wirklich keine Lust auf neue RPGs oder auffällige Indie-Spiele hatten und stattdessen bei dem geblieben sind, was sie kennen.

Nintendos Daten unterscheiden sich etwas, da auch Fantasy Life: The Girl Who Steals Time, Hollow Knight: Silksong und Hades II einige gute Einnahmen erzielten. Es ist wichtig zu erwähnen, dass diese Spiele nicht unbedingt die meistverkauften Titel sind, aber sie auf ihren jeweiligen Plattformen am meisten Einnahmen einbrachten. Wenn wir uns die meistgespielten Spiele des letzten Jahres anschauen, könnte man wahrscheinlich die Hälfte davon erraten, wobei Fortnite, Minecraft, Roblox, GTA V und weitere Klassiker das Publikum weiterhin unterhalten. Wenn wir in die Zukunft gehen, scheint es möglich, dass es für Neuerscheinungen möglich ist, Aufmerksamkeit des Publikums zu bekommen, aber es jahrelang zu behalten, wird immer schwieriger.