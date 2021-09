PC-, Playstation- und Google-Stadia-Spieler probieren am Wochenende Watch Dogs: Legion aus

HQ

Ubisoft startet den Monat September mit einer weiteren kostenlosen Anspielaktion für Watch Dogs: Legion. Am kommenden Wochenende, also vom 3. bis zum 5. September, dürfen PC-, Playstation- und Google-Stadia-Spieler die Kampagne und den Online-Modus des Open-World-Action-Rollenspiels ausprobieren, ohne für den Titel zahlen zu müssen. Alle Fortschritte, die ihr bereits bei früherer Gelegenheit gesammelt habt oder erst an diesem Wochenende erreicht, werden auf den Ubisoft-Servern gespeichert und können abgerufen werden, wann immer ihr euch zum Kauf entscheiden solltet oder mal wieder gratis spielen könnt.