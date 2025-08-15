PC-Gaming breitet sich überall aus... außer Japan

HQ

Während die Behauptung einer PC-Meisterrasse nicht annähernd so laut gebrüllt wird wie früher, gibt es einen allgemeinen Trend, dass sich immer mehr Spieler für einen PC entscheiden, um ihre Lieblingstitel zu spielen. Kostenloser Zugang zum Online-Matchmaking, Angebote über mehrere Marktplätze und das Ende der Konsolenexklusivität machen einen PC heutzutage zu einer ziemlich guten Option, und die Welt scheint sich einig zu sein, mit Ausnahme von Japan.

Laut Automaton hat das japanische Outlet Famitsu eine Vorschau auf sein Famitsu Game Hakusho veröffentlicht, einen Bericht, der Trends in der japanischen und globalen Spieleindustrie zeigt. In dieser Vorschau können wir sehen, dass der PC-Markt in Japan mit rund 3 Millionen Nutzern kleiner ist als noch vor zehn Jahren.

Mobile Benutzer und Konsolenbenutzer haben in dieser Zeit in Japan zugenommen, und so waren die Menschen vielleicht mit dem Aufkommen von Spielen unterwegs weniger begeistert davon, hinter einem großen Tower-PC zu sitzen, um ihre Spiele zu spielen.

Es gibt keine klaren Gründe für diesen Rückgang der PC-Produkte in Japan, aber die mobile Nutzung und die Preisgestaltung der PC-Teile könnten Schlüsselfaktoren sein. Die Preise für vorgefertigte PCs sind in den letzten sechs Jahren um 40 % gestiegen, und die Preise für einige einzelne PC-Komponenten haben sich in der Region verdreifacht. Auch die PC-Lieferungen sind im Land stark zurückgegangen, was es vielleicht schwierig macht, Ihr superbulliges 5090-Rig in Japan zu bekommen.