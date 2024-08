PC Fútbol 8 hat den Starttermin erneut verpasst

Die wahre Seifenoper des Sommers ist nicht die Qualität des Wassers an der Seine bei den Olympischen Spielen, sondern die Frage, ob PC Fútbol 8 ein Betrug ist (es wäre ein Witz, wenn kein Geld im Spiel wäre) oder ob es sich um den ereignisreichsten Start in der Geschichte handelt. Denn ja, genau wie wir vermutet haben, wurde das Spiel gestern, am 5. August, nicht veröffentlicht. Das Konto bei X gab keine Erklärung, und nur durch eine E-Mail an diejenigen, die mutig genug waren, das Spiel noch zu halten, sehen wir, dass das Studio Una Partida Más um weitere 48 Stunden gebeten hat, bis zum 7. August um 19:30, um ein Problem mit der Datenbank zu lösen.

Die vollständige E-Mail finden Sie unten.

"Es tut uns sehr leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir den Start auf Mittwoch [7. August] um 19:30 Uhr verschieben müssen, da ein Problem mit der Transfersektion nicht richtig wiederhergestellt wurde, was zu unerwartetem Verhalten mit der Datenbank führte."

"Wir sind dabei, die Reparaturen abzuschließen, aber wir werden es heute, Montag, nicht herausnehmen können."

"Morgen um 18 Uhr werden wir ein Video mit dem Spiel auf Youtube hochladen, während wir sicherstellen, dass die Version korrekt ist."

Urteilen Sie selbst: Sollen wir uns morgen auf das Schlimmste vorbereiten?