PC Building Simulator: Baut euren eigenen Rechner auf PS4, Xbox One und Switch

Der fummelige PC Building Simulator ist ab sofort auch auf Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar. Die Simulation lässt Spieler ihren eigenen PC mit zahlreichen lizenzierten Teilen zusammenbauen und reparieren (so ein Rechner muss ja schließlich gewatet werden). PC Building Simulator enthält einen Story-Modus, in dem wir die PC-Werkstatt von unserem Onkel Tim übernehmen und die Maschinen unserer Kunden auf Vordermann bringen. Neben der Instandsetzung wollen viele Spieler natürlich aufrüsten, um die neusten Games zocken zu können. Die leistungsstärkeren Maschinen bringen aber natürlich eigene Herausforderungen mit sich, Stichwort RPG-Beleuchtung und Temperaturentwicklung. Auf dem PC hat sich die Simulation laut Herstellerangabe schon 750.000 Exemplare verkauft, knapp 20 Euro kostet der Titel im PSN und im Xbox-Store.

You watching Werben