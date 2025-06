Payload Studios erklärt, warum es sich entschieden hat, sich vom Open-World-Survival-Crafting abzuwenden, in TerraTech Legion

Fans der TerraTech -Serie waren wahrscheinlich ziemlich überrascht, als TerraTech Legion Anfang des Monats auf der PC Gaming Show enthüllt wurde. Das Spiel ist zwar immer noch Teil der größeren Serie, lässt aber die bekannte Open-World-Survival-Crafting-Natur hinter sich und besticht durch einen Bullet-Heaven-Action-Stil, der dem ähnelt, der dank Spielen wie Vampire Survivors so beliebt geworden ist. Aber warum hat sich Entwickler Payload Studios entschieden, mit diesem Spiel in eine so andere Richtung zu gehen?

Kürzlich habe ich mit dem Lead Designer Andy Harmon und dem Senior Producer Tom Page gesprochen, um mehr über das Spiel zu erfahren und woher seine Ursprünge und sein neu entdeckter Stil stammen. Zu Beginn erklärte Page, dass wir einem Game Jam für TerraTech Legion danken können, auch wenn die vielen Entwickler bei Payload, die von Vampire Survivors besessen sind, auch eine Rolle spielten.

Page begann damit, woher die Idee kam, und erklärte: "Ein Game Jam, wo die meisten dieser verrückten Ideen herkommen. Also, ja, wie du schon sagtest, haben wir an zwei ziemlich ähnlichen Spielen gearbeitet, was das Survival-Crafting in der offenen Welt angeht. Und wissen Sie, als Team von Kreativen ist es gut, irgendwie... um im Grunde in verschiedene Bereiche einzutauchen. Deshalb haben wir Anfang des Jahres den Game Jam gemacht.

"Und das war, weißt du, dieses Genre ist ein Spiel, das die Leute im Studio lieben. Weißt du, jeder spielt Vampire Survivors und Deep Rock Galactic. Ich glaube, ich erinnere mich, als Vampire Survivors herauskam, jeder im Studio spielte es. Also, ja, ich meine, diese Art von Gesprächen haben wahrscheinlich begonnen und sind irgendwie passiert. Und diese Samen wurden an diesem Punkt in dein Gehirn implantiert, Andy. Aber ja, als wir die Gelegenheit hatten, etwas Neues zu machen, einen Game Jam zu machen, war das wirklich das Ergebnis."

Harmon führte aus: "Es ist eine Art ursprünglicher Keim der Idee, der wirklich auftauchte, als diese Genres wirklich zu explodieren begannen, und es war, als ob ich sofort ein gewisses Potenzial darin sah. Und was wir in der Sandbox gemacht haben, war, dass wir es den Leuten ermöglichten, ihre Sachen irgendwie anzupassen, und die gegenseitige Befruchtung dieser Idee in dieses neue Genre, das aufkam und wir dachten, wow, das fängt sofort an, in deinem Kopf zu arbeiten, mit dem Tempo und solchen Sachen. Also, ja, von da an ging es richtig los."

Unten seht ihr das vollständige Interview mit Harmon und Page, in dem wir über das Design einer modularen Baureihe, den Roguelite-Charakter, eine mögliche Konsolen-Veröffentlichung und mehr sprechen.