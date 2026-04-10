Payday-Spiele werden günstiger, um sicherzustellen, dass die Serie "zugänglicher" ist.

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Es ist sogar noch einfacher geworden, ein Payday-Spiel zu ergattern, da die Preise der verschiedenen Titel und ihrer DLCs auf Steam gesunken sind, und andere Plattformen bald folgen werden. Der Grund für diese Änderung wurde in einem Blogbeitrag dargelegt, in dem uns mitgeteilt wird, dass das Ziel darin besteht, "global faire" Preise sicherzustellen und zudem eine "zugänglichere" Möglichkeit zum Zugang zur Serie zu bieten.

Der Entwickler merkt an, dass Payday-Projekte aus Preissicht "übermäßig komplex" geworden sind und dass dies zwar früher sinnvoll gewesen sein mag, das heute aber nicht mehr der Fall ist. Deshalb werden die Preise derzeit auf Steam und anderen Plattformen an unbestimmten Terminen jetzt wie folgt sein:



Payday The Heist: 9,99 $ (zuvor 14,99 $)



Payday 2 und Payday 3 Heists: 4,99 $



Payday 2 und Payday 3 Tailor Packs: 2,99 $



Payday 2 Waffenpakete: 2,99 $



Payday 2 Charakter-DLCs: 1,99 $



Payday 3 Waffenpakete: 3,99 $



Zum Abschluss nach dieser Änderung wurde uns mitgeteilt, dass das Entwicklungsteam weiterhin "darauf fokussiert ist, die aktuellen Spieler zu verbessern Payday 3 und es neuen Spielern leichter zu machen, einzusteigen. Gleichzeitig, da Sidetrack Games Payday 2 weiterhin unterstützt, wird das Franchise mit neuen Inhalten weiter expandieren."

Ebenso "legt diese neue Preisstruktur das Fundament für das, was als Nächstes kommt. Ein konsistenterer, transparenterer und zugänglicherer Payday. Neue Raubzüge, neue Ausrüstung und weitere Gründe, wieder in den Van zu steigen, sind unterwegs."