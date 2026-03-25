Payday: Aces High enthüllt, erscheint 2026

Es gibt ein neues Payday-Spiel in Entwicklung, das dieses Jahr erscheint. Außerdem hebt es Heisting auf ein neues Immersionsniveau, da es für VR konzipiert ist. Selbst in einem neuen Format werden wir trotzdem nach Herzenslust rauben, mit ein paar Mitkriminellen, die sich unserer Gruppe anschließen.

Wie in einer Pressemitteilung dargelegt, übernehmen Payday: Aces High vier Spieler die Rollen der Aces, Kriminelle, denen man vertraut wird, waghalsige und scheinbar unmögliche Aufträge zu vollbringen. Nachdem sie vom Geschäftsmogul Warren Jupiter verraten wurden, sind die Spieler auf einer Rachesuche.

Du kannst deine eigene Ausrüstung mit bestimmten Waffen, Gadgets und mehr entwerfen, um auch Überfälle in Banken, Museen und gelegentlichen Luxuswohnungen zu bewältigen. Erik Odeldahl, Mitbegründer und Chief Creative Officer beim Entwickler Fast Travel Games, teilte seine Begeisterung für die Arbeit an dem Projekt:

"In den letzten 15 Jahren haben wir bewundert, wie PAYDAY es den Spielern ermöglicht, direkt in Szenarien aus den wildesten Hollywood-Krimifilmen einzutauchen und Raubzüge selbst in die Hand zu nehmen. Wir heben dieses Jahr die Bühne auf die nächste Stufe mit Payday: Aces High – macht euch bereit, mit bis zu drei weiteren Heistern zu laden und zu laden, in der Immersion, die nur VR bieten kann!"

Adolf Kristjansson, CEO von Starbreeze Entertainment, fügte hinzu, dass Fast Travel Games der "ideale Partner" sei, um an diesem Projekt zu arbeiten. "Mit Aces High erweitern wir das PAYDAY-Universum und laden die Spieler ein, gemeinsam Raubüberfälle in einem vollständig immersiven Erlebnis zu planen und durchzuführen. Unter ihrer Leitung ist Aces High nicht nur eine Adaption. Es ist ein echtes PAYDAY-Spiel, das von Grund auf für dieses Medium entwickelt wurde", sagte er.

Payday: Aces High kann jetzt auf die Wunschliste in den Meta- und Steam-Stores gesetzt werden und wird 2026 veröffentlicht.