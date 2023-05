Payday 3-Teaser bestätigt, dass das Gameplay diesen Sommer gezeigt wird

HQ

Starbreeze beschloss, das Jahr 2023 am Neujahrstag mit einem Paukenschlag zu beginnen, indem es uns Einblicke in die Pre-Alpha-Version von Payday 3 gab und bekräftigte, dass das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen sollte, sodass sich die Fans gefragt haben, wann wir mehr erfahren und sehen werden. Die Antwort ist nicht überraschend.

Ein neuer Teaser bestätigt, dass wir irgendwann in diesem Sommer den ersten Gameplay-Trailer für Payday 3 bekommen werden. Das ist jedoch alles, was uns gesagt wird, was bedeutet, dass es im PlayStation Showcase, Summer Game Fest, Xbox Games Showcase, einem eigenen Event oder etwas anderem passieren könnte, also bleib einfach dran.