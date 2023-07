Payday 3 wird im neuen Trailer heimlich

HQ

Das haben wir alle schon erlebt. Nachdem Sie alles bis ins kleinste Detail geplant haben, ist es an der Zeit, einen Raubüberfall in Payday 2 zu starten. Alles fühlt sich so cool an, wenn wir uns in die Bank schleichen, ohne Alarm zu schlagen, und es scheint, als würden wir mit Millionen davonkommen, bevor es jemand von außen bemerkt ... Bis jemand aus der Gruppe eine Granate wirft, anstatt eine Tür zu öffnen, und die Hölle losbricht. Das, oder die KI bekommt plötzlich Super-Gehör und Sehen. Nun, dieser neue Payday 3-Trailer lässt uns wieder vom perfekten Raubüberfall träumen.

Denn der heutige Trailer konzentriert sich auf die heimlicheren Optionen, die Payday 3 bieten wird, wenn er am 21. September erscheint, und er lässt es so einfach aussehen.