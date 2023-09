Payday 3 Impressionen: Schneidet Starbreeze gut ab oder verpfuscht er den Job?

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass Payday 3 für Starbreeze ein großer Erfolg sein muss. Diese mit Spannung erwartete Fortsetzung hat viel zu bieten, und der Druck ist groß, um sicherzustellen, dass sie nicht aus den Toren stolpert. Obwohl die Veröffentlichung zu diesem Zeitpunkt weniger als einen Monat entfernt ist und das Spiel am 21. September sein Debüt auf PC und Konsolen (sogar als Day-One-Titel Game Pass) geben soll, hatte ich die Gelegenheit, in den Raubüberfall einzutauchen, um zu sehen, ob er groß abschneidet oder stattdessen den Job verpfuscht.

Von Anfang an ist es offensichtlich, dass der Entwickler die jahrelange Erfahrung bei der Erstellung von Payday 2 in diesem Titel genutzt hat. Während es nur einen Bruchteil der Charaktere geben wird, die zum Start verfügbar sein werden, verglichen mit dem, wo Payday 2 derzeit ist, ist die ursprüngliche Bande zurück und dank des tiefen und umfangreichen Fähigkeitensystems, das hier angeboten wurde, besser als je zuvor. Die Buildcrafting-Optionen sind jetzt weniger starr und so aufgebaut, dass du Perks auswählen kannst, die sowohl zu deinem Spielstil als auch zu der Art und Weise passen, wie deine Crew einen Raubüberfall abschließen will. Hast du Lust, heimlich und leise zu sein? Holen Sie sich Hacking-Vorteile in Ihrem Team. Willst du lieber Lärm machen und dich den Schwärmen von Polizisten stellen? Bereite dich mit Vorteilen vor, die für den Kampf entwickelt wurden. Indem du zwischen rund 100 einzelnen Perks wechselst und wählst, kannst du einen Build erstellen, der genau zu der Situation passt, in der du dich befindest.

Hinzu kommt die typische Tiefe in den Waffen- und Gegenstandsslots. Sie können die Waffen auswählen, die Sie bei einem Raubüberfall mitbringen, und sie dann dem Anlass entsprechend ausstatten, mit Griffen, Laufaufsätzen, Visieren und so weiter. Es ist nicht so tief wie das aktuelle Gunsmith von Call of Duty, aber es gibt viele Optionen, mit denen man spielen kann. Ähnlich verhält es sich auch mit den kosmetischen Charakteren, mit denen du das Aussehen der Bande verändern kannst, damit sie sich für dich persönlich anfühlen.

Was die Raubüberfälle selbst betrifft, so hatte ich die Gelegenheit, mir die 99 Boxes-Mission anzusehen, in der der Rapper und begeisterte Payday-Fan Ice-T als neuer Vertragsanbieter auftritt. Hier geht es darum, in ein Lagerhaus einzubrechen, um einen Haufen einer Substanz zu stehlen, die unter einer bestimmten Temperatur gehalten werden muss, da sie sonst degeneriert und an Wert verliert. Das bedeutet, dass Sie als Einheit arbeiten müssen, um das Lager zu betreten, den LKW zu finden, den Sie lagern und schließlich mit den Substanzen entkommen können, und dann in den benachbarten Containerhof gehen müssen, um den richtigen Container zu finden, der jede Substanz enthält. Und das alles, während du verdeckt bleibst oder dich stattdessen mit Horden von Polizisten auseinandersetzt, wenn du zweifellos etwas vermasselst und die Aufmerksamkeit der Wachen auf dich ziehst.

Es ist alles sehr typisch Payday, und nach dem, was ich gesehen habe, stellt die Polizei keine große Bedrohung für Ihre Operationen dar, obwohl sich dies zweifellos je nach Schwierigkeitsgrad einer Mission ändern wird. Sicher, die Riot-Shield-Einheiten sind ein Problem, und die Gegnertypen, die dich betäuben oder betäuben, bedeuten, dass du die Hilfe anderer Spieler brauchst, um nicht kampfunfähig zu werden. Aber die feindliche KI hat mich nicht mit ihrer Komplexität oder strategischen Tiefe überrascht, es geht eher darum, große Summen von Feinden in deinen Weg zu werfen, was bedeutet, dass du während eines Einsatzes wahrscheinlich keine allzu großen Probleme haben wirst, solange du Munition hast (die aufgefüllt werden kann, indem du über besiegte Feinde gehst), selbst wenn die Bedrohung durch die Polizei maximal ist.

Abgesehen von den Gegnern war der 99 Boxes-Raubüberfall ein Riesenspaß und ein perfektes Beispiel dafür, wie man leicht in völlig Fremde geraten und Payday 3 mit ihnen spielen kann. Das Spiel fühlt sich intuitiv an und die anstehenden Aufgaben sind klar und einfach zu verstehen. Diese Missionen sind nicht Destiny 2 Raids, obwohl ich sicher bin, dass komplexere Missionen verfügbar sein werden, wenn du der Geschichte weiter folgst.

Ich werde euch nicht sagen, dass Payday 3 mich umgehauen hat, aber es hat viel Spaß gemacht. Für einen Titel, der auf Game Pass erscheint und auf PC und Konsole völlig gleichberechtigt ist (ja, man wird nicht mehr auf der Konsole zurückgelassen), kann man sich nicht wirklich viel mehr wünschen, und die Zukunftsversprechen, über die mich der Entwickler während eines Interviews informiert hat, das bald zu sehen sein wird, haben mich noch mehr auf dieses Spiel aufgeregt. Es gibt zwar keine Zeitleiste, aber Payday 3 wird schließlich auf Unreal Engine 5 aktualisiert, und um dies zu ergänzen, wird es auch eine Reihe von Post-Launch-Unterstützung geben, wie es bei Payday 2 der Fall war.

Unabhängig davon, ob Sie ein langjähriger Payday-Fan sind oder es diesen September zum ersten Mal ausprobieren möchten, ist Payday 3 ein perfekter Ausgangspunkt, und aus diesem Grund gibt es viel, worauf Sie sich freuen können, wenn Sie sich diesen Dreiteiler ansehen.