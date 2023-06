Payday 3 Impressionen: Ein Crashkurs in Sachen Kriminalität mit Starbreeze Studios

HQ

Der Wachmann sieht uns nicht, als wir ein Schloss aufbrechen und uns in einen Hinterhof schleichen. Wir machen uns auf den Weg zum Dach und hebeln ein Fenster auf. Leise gehen wir dann eine Treppe hinunter, wobei uns jeder Schritt langsam näher an das gut bewachte Schließfach bringt, das unser Ziel ist. Alles läuft reibungslos. Doch plötzlich ertönt eine kratzige Stimme über das Headset: "Oh verdammt, ich habe aus Versehen eine Granate geworfen!" Eine Sekunde später füllt sich der Bildschirm mit Licht. Kunden und Mitarbeiter fangen an zu schreien. Sicherheitsleute eröffnen das Feuer. Jetzt kann nur noch ein Kugelhagel für ein gutes Ergebnis sorgen.

Ich bin nach Stockholm gereist, um mich an Payday 3 zu versuchen - einem Multiplayer-Spiel für vier Personen, in dem man zusammenarbeitet, um bewaffnete Raubüberfälle zu begehen, die in fast allen Fällen zu dramatischen Schießereien gegen endlose Polizisten führen. Wenn Ihnen die Formel bekannt vorkommt, kennen Sie wahrscheinlich Payday: The Heist und seine Fortsetzung Payday 2. Letzteres hat über 30 Millionen Exemplare verkauft und mehr als 300 Millionen US-Dollar Umsatz generiert. Nachdem die anwesenden Journalisten in etwa die gleiche kurze Zusammenfassung erhalten haben, werden wir mit fachkundiger Hilfe eines der Entwickler in einen Banküberfall geworfen.

Nun, ich habe noch nie mehr als einen Schokoriegel und hier und da einen Stift gestohlen, also bin ich keineswegs ein Spezialist für Banküberfälle. Aber ich weiß, dass es mehr als fünf Minuten Vorbereitung erfordert und unser erster Versuch ein kleiner Misserfolg ist.

Um in das Gewölbe einzubrechen, müssen wir mit einer Art Industriefackel ein Loch in den Boden im zweiten Stock bohren. Die Sprinkleranlage der Bank droht das Feuer jedoch zu dämpfen, so dass wir sicherstellen müssen, dass wir sie abschalten und an ausgewählten Stellen zusätzliches Verbrennungsmaterial finden. Eine ziemliche Herausforderung, denn an dieser Stelle finden wir kaum die Haupttreppe, die es uns ermöglicht, durch die Bank zu navigieren. Im Tresor gelingt es uns schließlich nicht, die explodierenden Farbpatronen rechtzeitig zu deaktivieren, wodurch ein Teil unserer Beute zerstört wird, und während unserer Flucht stoßen wir auf neue Probleme. Die Polizei hat unser Fluchtauto mit Pollern blockiert, und während wir verzweifelt versuchen, sie anzuheben, erliegen wir am Ende.

Ich wünschte, unser anfängliches Scheitern könnte auf die verbesserte KI zurückgeführt werden, mit der sich die Entwickler während der ersten Präsentation immer wieder brüsten. Leider war es nicht leicht zu erkennen, und das liegt nicht nur daran, dass die Hälfte der NPCs vor Angst zitternd auf dem Boden lag, was es offensichtlich schwierig macht, Anzeichen von Intelligenz zu zeigen. Nein, das Problem ist eher die Polizei, die, wie schon in den vorangegangenen Spielen, schnell in komisch übermäßiger Zahl auftaucht. Einfache Taktiken wie das Flankieren des Feindes oder das Verstecken unter Beschuss gehören offenbar immer noch nicht zum Lehrplan der Polizeiakademie, und es nimmt ein wenig von der Bankraubfantasie, dass die Feinde einen so geringen Überlebensinstinkt haben.

Ein lustiger Moment ereignete sich, als wir ein Loch in den Banktresor gebohrt hatten. Die Feinde, wie selbstmörderische Lemminge, sprangen immer wieder einer nach dem anderen herunter, und natürlich war es für uns kein Problem, sie niederzupflügen. Aber okay, vielleicht bin ich nicht die richtige Person, um mit dem Finger auf andere zu zeigen. Das Schießen war noch nie meine größte Stärke, und die Tatsache, dass ich es ein paar Mal lebend geschafft habe, ist vor allem meinen Teamkollegen und einer extrem großzügigen Lebensleiste zu verdanken. Und zugegebenermaßen war ich auch derjenige, der bei unserem nächsten, ansonsten weitaus besser ausgeführten Raubüberfall versehentlich eine Granate geworfen hat.

Meine weniger beeindruckende Leistung verdeutlicht die Herausforderung, einen taktischen Shooter für bis zu vier Spieler zu entwerfen. Es braucht nur einen ungeschickten oder kopflosen Spieler, damit die besten Pläne schief gehen, und das stellt eine besondere Herausforderung dar, wenn es um eine vorsichtigere Herangehensweise geht. Dennoch hat Starbreeze Studios einen größeren Fokus auf die Tarnung des Spiels gelegt. Zum Beispiel gibt es mehr Möglichkeiten, mögliche Konfrontationen abzuwenden, da die Wachen auf eigene Faust weiter suchen, bevor sie Alarm schlagen und Verstärkung anfordern.

Wir hatten eine gute Gelegenheit, dies in der zweiten Ebene dieser Vorschau zu testen - ein spektakulärer Kunstdiebstahl in einer modernen und gut bewachten Galerie. Sagen wir einfach, dass wir es auch dieses Mal nicht geschafft haben, ungesehen an unsere Beute zu gelangen. Auch dies liegt wahrscheinlich hauptsächlich an unserer mangelnden Verbesserungszeit - und vielleicht an einem Mangel an Können unsererseits. Trotzdem fühlte es sich auch so an, als gäbe es einen Mangel an Werkzeugen, mit denen man infiltrieren konnte, trotz einer großzügigen Menge an Fertigkeitspunkten und praktisch unbegrenztem Zugriff auf das gesamte Arsenal des Spiels (das im vollständigen Spiel langsam freigeschaltet werden muss). Wir konnten jedoch mit einer montierbaren taktischen Kamera spielen und hatten ein paar passive Boni, die es etwas einfacher machten, sich ungesehen zu bewegen.

Obwohl unsere Nacht im Museum schnell zu einem weiteren Showdown zwischen Räuber und Polizei wurde, hatten wir noch viel mehr zu tun, als nur den Abzug zu halten. Die Gemälde, die wir stehlen mussten, wurden nur indirekt am Computer beschrieben, was uns eine unerwartete Gelegenheit gab, Kunstkritiker zu spielen. Und um die richtigen Gemälde zu finden, mussten wir auch UV-Scanner, Gasbrenner und alle möglichen anderen Geräte verwenden. Viele der kleinen Aktivitäten, wie das Knacken von Schlössern und das Hacken von Panels, sind jetzt als kleine Minispiele konzipiert, und es scheint, dass die Entwickler versucht haben, eine bessere Balance zwischen der anfänglichen Stealth-Phase, in der die Interaktivität eingeschränkt ist, und der wilden und chaotischen Action zu finden, sobald die Polizei alarmiert wurde und die Spieler ihre Masken aufgesetzt haben.

Während der etwa zweistündigen Vorschau sehnte ich mich nach den fortgeschritteneren Infiltrationsoptionen von Thief oder den farbenfrohen Levels, die mit kreativem Potenzial des bedeutenden Hitman 3 gefüllt sind. Aber das sind unfaire Vergleiche, denn im Kern geht es bei Payday 3 immer noch um pure Action, und genau hier zeichnet sich das Spiel wirklich aus. Die Kombination, einen kühlen Kopf zu bewahren und taktische Entscheidungen zu treffen, während Spezialeinheiten durch Fenster und in jede Öffnung stürzen, ist immer noch so wunderbar immersiv und adrenalingeladen wie in Payday 2. Und wieder einmal wird das Erlebnis von einem intensiven und hämmernden Soundtrack begleitet.

Darüber hinaus haben die Entwickler auch das Ziel des Schießteils des Spiels angepasst. Die Art und Weise, wie du dich bewegst, und deine Waffen haben mehr Gewicht, und alles fühlt sich präziser und reaktionsschneller an als beim Vorgänger. Kurz gesagt, Payday 3 fühlt sich wie ein moderner und gut funktionierender Konsolen-Shooter im Stil von Call of Duty an, und das ist kein Zufall, da das Spiel zum ersten Mal gleichzeitig für Konsole und PC veröffentlicht wird.

Auch die Grafik wurde dringend überarbeitet. Die NPCs sehen immer noch etwas roh aus und bewegen sich unbeholfen, aber vielleicht ist es gut, dass man den Horror in den Augen der armen Geiseln nicht sehen kann. Stattdessen kommt die Brutalität hauptsächlich durch Umgebungen, die jetzt zerstörerischer sind und eine Spur des Gemetzels hinterlassen. Erwarten Sie jedoch nicht, dass Sie die Polizei durch kreative Zerstörung aufhalten, indem Sie beispielsweise eine Mauer in die Luft jagen. Es ist rein kosmetisch, erklären die Entwickler.

Payday 3 scheint eine ausgefeiltere Version von Payday 2 zu sein. Basierend auf meiner Zeit mit dem Spiel gibt es keine Killer-Features oder bahnbrechenden Innovationen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht nötig, denn das ursprüngliche Konzept macht immer noch so viel Spaß und ist so intensiv wie immer. Die Frage ist, ob es ausreichen wird, um die Millionen von Bankräubern dazu zu bringen, auf die neue Version umzusteigen. Wir werden es am 21. September herausfinden, wenn Payday 3 für PC, Xbox Series S/X und PlayStation 5 veröffentlicht wird.