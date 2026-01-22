Payday 3 erstellt Starbreeze wurde von Entlassungen getroffen

HQ

Der Entwickler hinter Payday 3, Starbreeze, hat offenbar eine Reihe seiner Mitarbeiter entlassen. Wir haben noch keine genauen Informationen vom Unternehmen selbst, aber eine Reihe von LinkedIn -Beiträgen von Mitarbeitern bestätigt die Neuigkeiten trotzdem.

Wie Insider Gaming festgestellt hat, haben einige Entwickler auf der sozialen Plattform bekannt gegeben, dass sie vom Unternehmen entlassen wurden und nun nach anderen Stellen suchen.

Was wir nicht wissen, ist, wie viele Menschen betroffen sind, aber offenbar könnten es ziemlich viele sein, wie die leitende Tech-Produzentin Sabina Jochnick die Situation wie folgt beschrieb.

"Aufgrund der jüngsten Entlassungen bei Starbreeze wurde meine Position als gefährdet der Entlassung eingestuft, daher beginne ich zu überlegen, was als Nächstes kommt."

Währenddessen fügte QA Alexander Pereswetoff-Morath hinzu: "Heute haben viele von uns bei Starbreeze, Stockholm, traurige Nachrichten erhalten, und ich suche nun eine neue Rolle und würde eure Unterstützung sehr schätzen."

Angesichts des enormen Erfolgs und der langen Lebensdauer, die Payday 2 hatte, hoffte Starbreeze, dass Payday 3 folgen würde, doch das Spiel hatte aufgrund seiner Struktur, Leistung und eingestellten Modi eine viel schwierigere Existenz. All dies hat dazu geführt, dass das Spiel weniger investiert wurde und somit weiterhin Entwicklerjobs gefährdet, auch wenn es angeblich in der ersten Woche sein Produktionsbudget wieder einholt hat...