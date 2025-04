Payday 3 Entwickler hat seinen neuen CEO gefunden

HQ

Letztes Jahr, nach dem schwierigen Start von Payday 3, trat der CEO des Entwicklers Starbreeze Studios, Tobias Sjögren, zurück. Die Suche nach seinem Nachfolger hat einige Zeit gedauert, aber nun ist sie endlich vorbei.

Adolf Kristjansson, ein Branchenveteran, der zuvor Senior Director of Global Communication Strategy bei EA war. In einer Erklärung sagte Kristjansson, dass er Starbreeze in ein Studio mit mehreren Titeln verwandeln will.

"Ich komme mit großer Begeisterung zu Starbreeze für die aktuellen und zukünftigen Projekte des Unternehmens, nicht zuletzt für den kommenden Dungeons & Dragons-Titel. Ich freue mich darauf, die Arbeit am weiteren Ausbau des Payday-Franchise fortzusetzen und Starbreeze zu einem echten Multi-Titel-Studio aufzubauen. Vor allem freue ich mich darauf, eng mit unseren talentierten Teams zusammenzuarbeiten und mit unserer leidenschaftlichen Spieler-Community in Kontakt zu treten, während wir gemeinsam das nächste Kapitel von Starbreeze aufbauen", sagte er.

Obwohl Payday 3 für Starbreeze ein Flop war, besteht immer noch die Chance, dass es das Ruder herumreißen kann. Wie Payday 2 gezeigt hat, ist das Studio in der Lage, einige großartige Spiele zu produzieren.