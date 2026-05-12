Payday 3 bekommt ein Quartett schwedischer Waffen

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Wenn Sie denken, dass Payday 3 etwas mehr schwedisches Flair und Eleganz gebrauchen könnte, hat der schwedische Verlag Starbreeze heute etwas angekündigt, von dem wir glauben, dass es Ihnen gefallen wird. Schweden ist, wie Sie vielleicht wissen, ein großer Waffenhersteller, der hauptsächlich von Bofors und Saab angeführt wird, aber Starbreeze hat sich einige kreative Freiheiten genommen und eigene Kreationen entworfen (wenn auch auf echten Waffen basierend) mit dem von Ikea inspirierten Namen Skogskrigare AG-9.

Diese werden unentbehrliche Werkzeuge bei deinen clever geplanten Raubzügen sein. Wir wissen noch nicht genau, wann sie erscheinen, außer dass es ziemlich bald sein wird. In der Zwischenzeit können Sie sich die vier Waffen aus dem Swedish Weapon Pack im untenstehenden Trailer ansehen.