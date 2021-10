HQ

Payday 2 hat diese Woche zwei neue DLCs erhalten. Die neue Mission "The Black Cat Heist" (7 Euro) findet auf einer gewaltigen Yacht statt, die von den USA nach China reist. Das Schiff verfügt über ein Casino, das den chinesischen Gold-Dagger-Triaden gehört. Denen machen wir die Beute streitig, was natürlich so seine Probleme mit sich bringt. Wer den großen Coup stilsicher zelebrieren will, findet im neuen "Mega City Tailor Pack" für 3 Euro futuristische Kleidung in verschiedenen Farben.