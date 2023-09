HQ

Wenn Sie Kinder, Nichten, Neffen oder regelmäßigen Kontakt zu kleinen Kindern haben, ist Ihnen PAW Patrol wahrscheinlich vertraut. Die bunt zusammengewürfelte Truppe der Hundehelden aus Adventure Bay hat in der Vergangenheit bereits in anderen Teilen ihrer Abenteuer mitgespielt, und 2023 kehren Outright Games und 3D Clouds zu den animierten Charakteren zurück, um den jüngsten Spielern im Haus eine neue Mission und ein paar Stunden Spaß zu bieten.

Es ist schwer, die Stärken und Schwächen eines solchen Spiels in den frühen Phasen des Abenteuers zu übersehen. Paw Patrol World präsentiert sich als freundlicher Open-World-Adventure-Titel mit acht Charakteren, Sammelobjekten, Nebenquests und einem Hauch von Jump'n'Run. Die Paw Patrol ist im Begriff, Paw Patrol Day mit den Stadtbewohnern und ihrem Bürgermeister zu feiern, als das Luftschiff des Bösen Mayor Humdinger und seine Kitten Catastrophe Crew sich daran machen, die Party zu ruinieren. Von diesem Moment an müssen Ryder, Marshall, Skye, Chase, Rubble, Rocky, Everest und Zuma durch ganz Adventure Bay reisen, um das Chaos zu beseitigen und allen Bedürftigen zu helfen, entweder zu Fuß oder mit ihren phänomenalen Fahrzeugen.

Offensichtlich wird sehr darauf geachtet, wie Informationen dem Spieler präsentiert werden und wie die Steuerung darauf reagiert. Der Erzähler Ryder sagt uns unmissverständlich, was unser nächstes Ziel bei jedem Schritt ist, den wir tun, welchen Welpen oder welches Fahrzeug wir in welcher Situation verwenden sollen und wie wir in der Geschichte vorankommen können. Im kurzen Menü können wir auf die Optionen zugreifen, und als persönliche Warnung muss ich darauf bestehen, die manuelle Kamera zu aktivieren, da sonst die Sicht auf die Charaktere blockiert ist und bei bestimmten Sprüngen oder Bewegungen mit den Fahrzeugen sehr störend sein kann. Ansonsten bewegen sich sowohl zu Fuß als auch hinter dem Steuer alle Welpen und Transportmittel genau gleich und mit genau der gleichen Geschwindigkeit.

Und während jede Handlung gesteuert wird und wir nie die nächste Hauptmission oder ihre Zwischenschritte aus den Augen verlieren, lohnt es sich, gelegentlich einen Abstecher vom Kurs zu machen, um ein paar Schnickschnack zu sammeln und einige der bekannten Orte aus der Zeichentrickserie zu besuchen, denn es wird in der Regel ein Geheimnis oder Sammlerstück geben, das wir aufheben können. Es gibt auch kleine Nebenquests, um den Bürgern zu helfen, bei denen wir einen oder mehrere Welpen und ihre Fähigkeiten einsetzen müssen, um sie abzuschließen. Sie basieren in der Regel auf der Verwendung des Aktionsknopfes zu Fuß oder mit einem speziellen Fahrzeug. Es besteht keine Chance, etwas falsch zu machen, da das Spiel Sie daran hindert, etwas anderes als die richtige Option auszuprobieren. Das ist ein bisschen übertrieben, denn obwohl das Spiel für kleine Kinder gedacht ist, denke ich, dass Experimente oder die Assoziation von Ideen das Spiel konstruktiver und lehrreicher machen könnten, anstatt eine Liste von Aufgaben und Fahrten, die abgehakt werden müssen.

Genauso wie ich denke, dass es auf der technischen Seite etwas fortschrittlicher hätte sein können. Zugegeben, ich habe den größten Teil des Spiels im Handheld-Modus auf Nintendo Switch gespielt, aber als ich das Gerät in den Desktop-Modus versetzte, diente die Auflösung nur dazu, einige eher schlechte grafische Details zu zeigen. Paw Patrol World sieht manchmal aus wie ein Handy- oder Tablet-Spiel, und es scheint, dass ein Großteil des Budgets in die Lizenzierung des geistigen Eigentums und wenig in die Entwicklung als solche geflossen ist.

Trotzdem funktioniert das Spiel. Meine jüngste Tochter hat es genossen, die Stimmen ihrer Lieblingscharaktere auf dem Bildschirm zu sehen und zu hören (das Spiel ist mit den Stimmen der Schauspieler vollständig auf jede Region beschränkt), und obwohl sie zu jung ist, um zu spielen, hat sie verstanden, dass ich mich frei auf der Bühne bewegen kann oder dass ein Charakter für eine Situation gut ist und ein anderer nicht. So erfüllt Paw Patrol World sein oberstes Ziel: die Kleinen zu unterhalten. Und mit seiner freundlichen und fröhlichen Herangehensweise kann es ein paar Stunden Spaß zu Hause bieten, um "Ihr erstes Open-World-Spiel" zu teilen, bevor es später zu anderen Serien übergeht.

