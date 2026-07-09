PAW Patrol: Dino World legt das Veröffentlichungsdatum für die Nintendo Switch 2-Version auf Oktober fest

HQ

Es schien, als hätten wir mit dem heutigen Start von Assassin's Creed: Black Flag Resynced den Juli für Videospiele schon wirklich vorbereitet, aber es gibt immer noch einen größeren Fisch im Meer. Vielleicht nicht für die Zielgruppe von Edward Kenways Rückkehr, sondern für deren Kinder und andere junge Spieler. Wir sprechen natürlich vom Launch am 31. Juli von PAW Patrol: Dino World, dem neuesten Teil der Paw Patrol-Videospielreihe, inspiriert vom aktuellen Film Paw Patrol: The Dino Movie.

PAW Patrol: Dino World folgt Chase, Marshall, Skye, Rubble, Rocky, Everest, Zuma und all den anderen geliebten Charakteren aus Adventure Bay, während sie sich auf einer prähistorischen Insel verirrt finden, wo sie großartige neue Freunde finden. Ursprünglich sollte dieser Titel nur für die Nintendo Switch und PlayStation 5 erscheinen, doch Bandai Namco – der Publisher des von Outright Games entwickelten Spiels – hat nun angekündigt, dass eine Version für die Nintendo Switch 2 für den 2. Oktober geplant ist.

Diese neue Version bietet visuelle und technische Verbesserungen gegenüber der Switch-Version sowie Unterstützung für GameShare und lokalen Koop. Und wenn Sie vor der Veröffentlichung später in diesem Monat mehr über PAW Patrol: Dino World erfahren möchten, schauen Sie sich unten den neuesten Trailer an.