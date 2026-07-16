PAW Patrol: Dino World Interview: Outright Games spricht über die Laufzeit, die Verbindung zum Dino Movie und warum Eltern interessiert sein sollten

Obwohl es eine breite Palette von Videospielen gibt, die für ein breites Alter und Publikum konzipiert sind, gibt es nur wenige, die wirklich von Grund auf für Kinder und Kinder entwickelt wurden. Outright Games ist einer der größten Publisher für Kindervideospiele und hat im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Projekten und Spielen geliefert, von denen viele mit ikonischen Kindermarken und -serien verbunden sind.

Zu diesem Zweck wird PAW Patrol: Dino World Ende Juli (und im Oktober für Nintendo Switch 2-Spieler) auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 1 debütieren und ein kinderfreundliches Abenteuer auf derselben Insel wie der mit Spannung erwartete PAW Patrol: The Dino Movie Animationsfilm bringen.

Vor diesem Hintergrund haben wir kürzlich mit Produzent Guillermo Abajo von Outright Games gesprochen, um mehr über PAW Patrol: Dino World zu erfahren, warum Eltern daran interessiert sein sollten, wie es Kindern Problemlösungsfähigkeiten vermittelt, wie linear das Projekt ist, wie die erwartete Laufzeit ist und wie es mit dem Animationsfilm zusammenhängt.

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Gamereactor: Für Eltern und jeweilige Käufer: Was macht PAW Patrol: Dino World zur perfekten Einführung in Videospiele für junge und vorschulische Zielgruppen? Was würdest du sagen, um Eltern zu ermutigen, das Spiel auszuprobieren?

Abajo: "Als Teil des PAW Patrol-Universums ist PAW Patrol: Dino World als erstes Videospielerlebnis für Vorschulkinder konzipiert.

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"Das Spiel ist von Grund auf so konzipiert, dass es zugänglich ist, mit einfachen Steuerungen, einem geführten Kamerasystem und klaren visuellen Zielen, die Kindern immer helfen zu verstehen, was sie tun und was als Nächstes kommt.

"Für Eltern kommt die Bestätigung daher, wie strukturiert und unterstützend die Erfahrung ist. Kinder können Dino Island in ihrem eigenen Tempo erkunden, aber sie bleiben nie ohne Führung oder Sinn zurück. Das Spiel ist darauf ausgelegt, durch das Spielen Selbstvertrauen zu fördern, damit sich junge Spieler von ihren ersten Begegnungen an erfolgreich fühlen können und gleichzeitig Familien ein sicheres gemeinsames Erlebnis bieten."

Gamereactor: Wie haben Sie PAW Patrol: Dino World sowohl unterhaltsam als auch lehrreich gestaltet, indem Sie Kindern Problemlösungsfähigkeiten und Geduld beim Angehen eines Problems beibringen?

Abajo: "Das Design von Dino World basiert auf Lernen durch Interaktion statt durch Unterricht. Das Spiel spielt in der Dino Island-Welt, wie sie im kommenden PAW Patrol: The Dino Movie zu sehen ist, und ermutigt Kinder, durch Erkundung, Experimentieren und Wiederholung zu lernen.

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"Jeder der sechs spielbaren Welpen führt eine andere Denkweise und Interaktion mit der Welt ein. Chase benutzt seinen Tennisball-Werfer, um Mechanismen auszulösen und Objekte in der Umgebung zu beeinflussen, Marshall aktiviert mit seinem Wasserwerkzeug Elemente und unterstützt Dinosaurier, Rubbble räumt Hindernisse mit Baukraft, Skye erreicht erhöhte Bereiche durch temporären Flug, Rocky repariert beschädigte Objekte und Zuma erkundet die Wasseroberfläche. Diese Fähigkeiten sind in Missionen und Minispiele integriert, um Problemlösung, Geduld und Ausdauer ohne Druck oder Misserfolge zu unterstützen."

Gamereactor: Was ist Ihre Philosophie zum Spieldesign und zur Schwierigkeit, wenn Sie ein Projekt für junge Zielgruppen machen wollen?

Abajo: "Unsere Philosophie ist, dass Klarheit die Grundlage der Schwierigkeit ist. Für Vorschulkinder geht es bei der Herausforderung nicht um Komplexität, sondern um Verständnis. Wenn ein Kind versteht, was passiert und was es tun kann, fühlt es sich ermächtigt, weiterzumachen. Wenn nicht, tritt die Frustration sehr schnell auf.

"Deshalb priorisieren wir sehr lesbare Umgebungen, starke visuelle Orientierungspunkte, minimale Abhängigkeit von Text und sofortiges Feedback für jede Aktion. Wir gestalten Erlebnisse so, dass Kinder selbstbewusst mit großen Umgebungen wie Dino Island interagieren können, ohne Verwirrung, während sie dennoch ein Gefühl von Entdeckung und Fortschritt spüren."

Gamereactor: Was macht PAW Patrol: Dino World zu einem perfekten Erlebnis, um die Familie zusammenzubringen?

Abajo: "Das Spiel ist so konzipiert, dass es gemeinsames Spielen durch Zwei-Spieler-Koop-Gameplay unterstützt, sodass Eltern, Geschwister oder Freunde gemeinsam mitmachen und das Abenteuer erleben können. Beide Spieler können die offenen Bereiche frei unabhängig voneinander erkunden, ohne dicht beieinander bleiben zu müssen, was es jedem erleichtert, die Welt in seinem eigenen Tempo zu entdecken und gleichzeitig das Abenteuer zu teilen. Jüngere Spieler können die Führung bei Erkundung und Aktionen übernehmen, während ältere Spieler bei der Navigation, Lesehinweisen oder der Unterstützung zeitbasierter Interaktionen unterstützen können.

"Da das Erlebnis in der vertrauten Welt von PAW Patrol spielt, wird es natürlich zu etwas, über das Familien sich verbinden können. Es fördert Kommunikation, Teamarbeit und gemeinsame Entdeckungen und macht es ebenso zu einem sozialen Erlebnis wie zu einem Spiel für Kinder."

Gamereactor: Wie viel Erkundung abseits der ausgetretenen Pfade gibt es in PAW Patrol: Dino World ? Wie würdest du die Linearität des Spiels beschreiben?

Abajo: "PAW Patrol: Dino World spielt auf einer großen und vollständig realisierten Dino-Insel, die unterschiedliche Regionen wie die Küsten, die Dino-Ebenen, den Dschungel und den Vulkan aufweist. Während das Spiel einem strukturierten Handlungsverlauf folgt, ist die Erkundung ein zentraler Teil des Erlebnisses und die Spieler werden ermutigt, sich während des Spiels frei zwischen den Bereichen zu bewegen.

"Schon früh im Spiel können Kinder verschiedene Regionen erkunden, versteckte Sammelobjekte entdecken, mit Dinosauriern interagieren und bereits besuchte Gebiete erneut besuchen, um neue Geheimnisse zu entdecken. Anstatt strikt linear zu sein, ist das Spiel als geführte offene Welt gestaltet, in der Orientierungspunkte und visuelle Hinweise sicherstellen, dass die Spieler sich stets orientiert und sicher fühlen, wohin sie gehen."

Gamereactor: Wie hat die Erfahrung an anderen Kinder- und Familienspielen es Ihnen ermöglicht, PAW Patrol: Dino World das bestmögliche Spiel zu machen?

Abajo: "Erfahrungen aus früherer Entwicklung von PAW Patrol World spielten eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von Dino World. Es half, die Struktur offener Umgebungen für junge Spieler zu verfeinern, insbesondere in Bezug auf Navigation, Lesbarkeit und Tempo.

"Für dieses Projekt wurden diese Erkenntnisse durch Erhöhung der Weltdichte und Interaktivität weiter erweitert. Dino Island ist voller Dinosaurier, versteckter Sammlerstücke, Umweltdetails und interaktiver Elemente, die Neugier belohnen und dennoch Klarheit bewahren. Das Ergebnis ist eine Welt, die sich reicher und fesselnder anfühlt, ohne für das beabsichtigte Publikum überwältigend zu werden."

Gamereactor: Wie lange erwartest du, dass ein Durchlauf von PAW Patrol: Dino World dauern wird?

Abajo: "Ein vollständiger Durchlauf der Hauptgeschichte dauert ungefähr sechs bis acht Stunden, je nachdem, wie die Spieler mit Erkundung und optionalen Aktivitäten umgehen.

"Für diejenigen, die das Spiel vollständig abschließen wollen, einschließlich des Sammelns aller Gegenstände, des Freischaltens von Anpassungsinhalten und des erneuten Spielen von Minispielen, beträgt das Gesamterlebnis etwa fünfzehn bis zwanzig Stunden.

"Das Spiel ist auf kurze, flexible Spielsitzungen ausgelegt, zu denen Kinder mit der Zeit leicht zurückkehren können, statt auf langes, ununterbrochenes Spielen."

Gamereactor: Wie wird, falls überhaupt, PAW Patrol: Dino World mit PAW Patrol: The Dino Movie verbunden sein?

Abajo: "Das Spiel spielt in derselben größeren Dino Island-Welt, die in Staffel 13 von PAW Patrol eingeführt wurde, und steht thematisch in Verbindung mit dem kommenden PAW Patrol: The Dino Movie, der im August 2026 in die Kinos kommt.

"Obwohl das Spiel keine direkte Adaption des Films ist und nicht dieselbe Handlung teilt, ist es in Ton, Setting und zentralen Themen ähnlich, insbesondere in Teamarbeit, Rettungsmissionen und der Hilfe für prähistorische Kreaturen in Not. Das Spiel erweitert diese Welt, indem es den Spielern ermöglicht, Dino Island aktiv zu erkunden und sie durch interaktives Spielen aus erster Hand zu erleben."

Gamereactor: Was ist ein Teil von PAW Patrol: Dino World, über den du denkst, dass die Leute mehr reden sollten?

Abajo: "Einer der wichtigsten, aber manchmal übersehenen Aspekte von Dino World ist die Tiefe der Erkundung innerhalb von Dino Island selbst. Über die Hauptgeschichte hinaus können Spieler versteckte Truhen entdecken, Anpassungsgegenstände für Welpen und Fahrzeuge freischalten, mit Dinosauriern in verschiedenen Umgebungen interagieren und eine Vielzahl von Minispielen, die an die Fähigkeiten jedes Welpen gebunden sind, erneut spielen.

"Es ist eine Welt, die darauf ausgelegt ist, Neugier auf allen Ebenen zu belohnen, Kinder dazu zu ermutigen, frei zu erkunden, mit Mechaniken zu experimentieren und ein Gefühl der Eigenverantwortung für ihr Abenteuer zu empfinden."

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Danke an Outright Games und Abajo für die Beantwortung unserer Fragen. Du kannst PAW Patrol: Dino World auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 1 ab dem 31. Juli spielen.