Pausierbarer Echtzeitkampf und Anpassungsoptionen im satten Greedfall-Trailer

Auch heute haben wir wieder einen Trailer von Greedfall bekommen, dem kommenden Rollenspiel des Technomancher-Entwicklers Spiders. Auf knapp vier Minuten erklärt das Studio einige der Gameplay-Säulen, die uns im Spiel erwarten. Wir sehen die Charakteranpassung im Detail, erhalten einen Blick auf das Fähigkeitsmenü und die anpassbare Ausrüstung. Darüber hinaus gibt es endlich richtige Eindrücke vom Kampfsystem, dafür sind die Franzosen nämlich berühmt-berüchtigt.

Gekämpft wird in Echtzeit, mit einer breiten Auswahl an verschiedenen Nah- und Fernkampfwaffen und mächtigen Fähigkeiten, die den Gebrauch eines speziellen Ressourcensystems voraussetzen. Interessant ist die Erkenntnis, dass wir das Spiel pausieren dürfen, um uns in hitzigen Gefechten einen Überblick zu verschaffen. Übrigens war im Video auch vom Parieren die Rede, die strategische Komponente kann demnach auch durch schnelle Reaktionsfähigkeiten ausgeglichen werden. Greedfall erscheint am 10. September auf PC, PS4 und Xbox One.