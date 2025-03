Paulo Fonseca nach einschüchternder Haltung gegenüber dem Schiedsrichter zu neun Monaten Strafe verurteilt, Lyon wird Berufung einlegen

HQ

Paulo Fonseca, Trainer von Lyon, wurde von der französischen Profifußballliga (LFP) zu einer sehr ungewöhnlichen neunmonatigen Sperre verurteilt. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag in der 92. Minute eines Ligue-1-Spiels gegen Brest, nachdem der VAR auf einen möglichen Elfmeter für Brest hingewiesen worden war. Schiedsrichter Benoit Millot zeigte ihm allein aufgrund seiner Einstellung, als er sich ihm näherte, die Rote Karte. Fonseca überquerte dann eine rote Linie, als er dem Schiedsrichter direkt ins Gesicht schrie, fast so, als würde er ihm einen Kopfstoß verpassen.

"Er kam mit einer einschüchternden Haltung auf mich zu und ich beschloss, ihn sofort wegzuschicken. Es geriet außer Kontrolle", sagte Millot gegenüber L'Equipe. Am Ende wurde der Elfmeter nicht vergeben und Lille gewann mit 2:1, so dass Fonseca umsonst protestierte... Aber der Schaden war bereits angerichtet, und er wird in den nächsten neun Monaten nicht auf der Bank von Lille sitzen. Seine Suspendierung bis zum 30. November wird ihn daran hindern, offizielle Aufgaben wahrzunehmen. Bis zum 15. September darf er nicht einmal den Fußballplatz oder die Umkleidekabine "vor, während und nach den Spielen" betreten.

Natürlich werden Lyon und Fonseca gegen die Sanktion Berufung einlegen und behaupten, dass es sich um eine emotionale Reaktion handelte, aber ohne die Absicht, den Schiedsrichter zu verletzen, und obwohl Fonseca sich für seine Haltung entschuldigte, ist der Verein der Meinung, dass die Sanktion unverhältnismäßig ist. Fonseca ist erst seit dem 31. Januar bei Lyon und war nach seiner Entlassung aus Mailand nur fünf Spiele, darunter drei Siege, als Trainer tätig.