Pauline schließt sich der Mattel Mario Kart Hot Wheels-Reihe an

Es scheint, dass jeder versucht, aus der Popularität der Pauliner in diesem Jahr Kapital zu schlagen. Wenn der "Super Mario Odyssey"-NPC für Donkey Kong Bananza zurückkehrt, werden wir in naher Zukunft noch viel mehr von ihr sehen, wie das neue Sammlerstück Pauline Mario Kart von Mattel zeigt.

Wie TheGamer entdeckt hat, sieht Mattels neueste Kreation für seine Mario Kart Hot Wheels-Linie eine Sonderedition von Pauline. Die Figur sieht Pauline in einem leuchtend pinken Badwagon Kart, das ihr charakteristisches rotes Kleid und schwarze Absätze trägt (obwohl man die Absätze nicht sehen kann, wenn man bedenkt, dass ihre Beine im Auto sind).

Der Bürgermeister von New Donk City ist am 24. Juli verfügbar, mit einem Limit von 2 pro Kunde. Wenn du also gehofft hast, eine Flotte von Fahrzeugen aufzubauen, die von Pauline bemannt werden, könnten deine Hoffnungen enttäuscht werden. Die Figur kostet zwar 21,00 £, was für eine einzelne Figur viel ist, aber sie gilt eher als Sammlerstück als etwas, das Sie auf Ihren Hot Wheels-Strecken fahren möchten.

