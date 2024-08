Pauline bekommt einen Super Mario Party Jamboree Trailer

HQ

Pünktlich zum Wochenende hat Nintendo nun einen weiteren neuen Charakter vorgestellt, der im kommenden Super Mario Party Jamboree erscheinen wird, und es ist niemand anderes als Pauline, die Jungfrau in Not, die Mario im allerersten Donkey Kong von 1981 gerettet hat.

In einem kurzen Trailer können wir uns ihren Spielstil ansehen und ein paar weitere Minispiele sehen, darunter ein Boxevent, das völlig verrückt erscheint. Ninji, ein Charakter, der in Super Mario Bros. 2 debütierte, hat ebenfalls einen Auftritt und ist auch in Super Mario Party Jamboree spielbar.

Das Spiel erscheint am 17. Oktober exklusiv für Switch.