Paula Badosa explodiert, nachdem sie wegen ihrer Verletzungen als "respektlos" bezeichnet wurde: "Ich werde nicht in Rente gehen"

Paula Badosa erlitt beim Dubai Championship erneut einen Walkover und zog sich wegen Hüftschmerzen gegen Elina Svitolina aus dem Match zurück. Sie beendete ihre Karriere, nachdem sie den ersten Satz verloren hatte, was das 38. Mal in ihrer Karriere war, dass sie wegen Schmerzen und chronischen Verletzungen ein Match beenden musste.

Danach warf ihr ein Twitter-Account "respektlos" gegenüber dem Spiel wegen ihrer üblichen Rückzüge vor: "Paula Badosa ist so respektlos gegenüber dem Spiel, man kann einfach nicht von jedem Turnier zurücktreten oder zurücktreten." Sie explodierte in der Antwort und bestätigte, dass sie nicht in den Ruhestand gehen wird.

"Man hat keine Ahnung, wie es ist, mit einer chronischen Verletzung zu leben und trotzdem weiterzumachen. Jeden Tag aufzuwachen, ohne zu wissen, wie dein Körper reagieren wird, nach Lösungen zu suchen und für etwas zu kämpfen, das du liebst, und alles gibst, selbst wenn es so schwer ist.

Glaub mir, ich bin der Erste, der unter Schmerzen leidet und jeden Tag endlose Albträume hat, um Lösungen zu finden, und für mich ist es jedes Mal wert, auf einem Tennisplatz zu treten. Also werde ich es weiter versuchen. Denn es geht nur darum, es zu versuchen, und das wird sich nicht ändern. Ich werde es immer noch einmal versuchen.

Ich mache das aus Leidenschaft und für mich selbst. Und wenn es auch nur eine 1%ige Chance gibt, weiterzumachen, nehme ich es. So sehe und verstehe ich einfach das Leben. Wenn es dir nicht gefällt, musst du mir nicht folgen.

Und es tut mir sehr leid, dir mitteilen zu müssen, dass ich nicht in Rente gehe, also wirst du mich noch eine Weile sehen. Wechsel beim nächsten Mal den Kanal."