Paula Badosa berichtet von Verletzung nach Wimbledon 2025 aufgrund ihrer jüngsten Schwierigkeiten im Tennis

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Die ehemalige Weltranglisten-Nummer 2 Paula Badosa, die nach ihrem Ausscheiden in der zweiten Runde bei den Miami Open, was ein großer emotionaler Schlag war, auf Platz 113 der WTA-Rangliste zurückfiel, nimmt diese Woche beim WTA 125 Charleston Open teil und debütierte am Dienstagnachmittag gegen Kayla Day (gerankt 162), musste im Turnier weiterkommen und kehrte vor dem 5. April in die Top 100 zurück. um Qualifikationen für Roland Garros zu vermeiden.

Verletzungen haben ihre Saison geplagt, und nachdem sie letztes Jahr wieder in die Top 10 (Weltranglisten-9) zurückgekehrt war, fiel sie nach vielen Rückzügen erneut ab. Sie hat in diesem Jahr eine Bilanz von 4-7 in Siegen und Niederlagen: Viele vermuten, dass es an chronischen Rückenschmerzen liegt, aber Badosa enthüllte, dass sie einige Verletzungen hatte: einen Labrumriss in der rechten Hüfte im letzten Jahr nach Wimbledon.

"An manchen Tagen wache ich auf und denke: 'Wow, ich muss heute noch wettkämpfen? Wie soll ich das machen?' Manchmal gibt es so viele Gedanken in meinem Kopf, dass ich gar nicht an das Match denke. Das ist stressig für mich", sagte sie zur Presse in Charleston (über Tennis.com).