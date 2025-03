Paul W.S. Anderson verspricht, dass The House of the Dead "wirklich, wirklich beängstigend" sein wird

Paul W.S. Anderson ist bekannt für seine Verfilmungen, die auf Videospielen basieren, darunter Mortal Kombat und die Resident Evil -Reihe. Kreationen von fragwürdiger Qualität, wie es scheint, aber dennoch sehr beliebt, und der Regisseur hat nicht vor, damit aufzuhören, denn wie wir bereits berichteten, arbeitet er hart an einer neuen Version von The House of the Dead.

Segas berühmter Eisenbahn-Shooter wurde zuvor von Uwe Boll adaptiert. Aber im Gegensatz zur deutschen Version verspricht Anderson, dass seine Version "sehr, sehr beängstigend" sein wird, so Variety. Die Geschichte basiert auf dem dritten Spiel der Serie und konzentriert sich auf Lisa Rogan, die versucht, ihren Vater vor Mutanten und Untoten zu retten.

Zum Produktionsteam gehören Andersons Partner Jeremy Bolt, Toru Nakahara von Sega und Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg und Dan Jevons von Story Kitchen. Das Drehbuch ist fast fertig und die Dreharbeiten sind für das vierte Quartal dieses Jahres geplant.

Freuen Sie sich auf Andersons Version von House of the Dead ?