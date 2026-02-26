Paul W.S. Anderson über Regisseure, die Videospieladaptionen machen, ohne die Spiele zu spielen: "Das ist empörend"

HQ

Da heutzutage so viele Videospiele in Filme und TV-Serien adaptiert werden, sehen wir immer größere Namen, die diese Projekte übernehmen und aktiv sagen, dass sie das Ausgangsmaterial nicht gespielt haben. Auch wenn es keine Verpflichtung ist, dass die Beteiligten an Videospieladaptionen die auf ihnen basierenden Titel tatsächlich spielen müssen, würde es viele bestehende Fans erfreuen zu wissen, dass die Filmemacher und sogar die Darsteller Fans des Originalmaterials sind.

Zu diesem Zweck hat Regisseur Paul W.S. Anderson in einem kürzlichen Interview im Post Games Podcast (wie von PC Gamer bemerkt) erwähnt, dass er es für "empörend" hält, dass Regisseure eine Adaptionsarbeit erwarten, ohne das Originalspiel zu spielen.

"Ich finde, es ist wichtig, dass ich Fan bin. Weißt du, es schockiert mich immer, wenn Regisseure Interviews geben und einen Videospielfilm machen und sagen: 'Nun, ich habe das Spiel nie gespielt.' Das ist ja ungeheuerlich! Würdest du Krieg und Frieden adaptieren und sagen: 'Weißt du, ich habe das Buch nie gelesen: Ich habe das Drehbuch, es ist in Ordnung, ich habe das gedreht, das Buch interessiert mich nicht.' "

Anderson erklärt dann, dass er glaubt, dass es "einen Bärendienst für die Menschen ist, die das Spiel lieben und viele Stunden, Tage und Monate ihrer Zeit in diese Welt investiert haben", wenn man die Spiele nicht spielt.

Er äußert außerdem, dass das Spielen des Ausgangsmaterials nicht nur die Verantwortung des Regisseurs, sondern aller Beteiligten ist, und bemerkt: "Ich achte immer darauf, dass die Produktionsdesigner, mit denen ich arbeite, das Spiel spielen oder sich die Durchläufe des Spiels ansehen, damit sie wissen, wie es aussieht, und der Kameramann weiß, wie sich die Kamera bewegt. In vielen Videospielen, die von drauf aufgenommen werden, ist der Top-down-Look eines Raumes, in dem es ein Raster ist, sehr, sehr wichtig. Resident Evil – durch Türen gehen, natürlich sehr wichtig. Durch einen Proszeniumbogen zu drängen, in eine Szene... All diese Dinge sind in meinen Filmen vorhanden, weil sie in den Spielen vorhanden sind, die ich adaptiert habe. Ich sorge auch dafür, dass die gesamte Crew in all das eingetaucht ist, sodass man, wenn man ein Fan des Spiels ist, wirklich das Gefühl hat, dass die DNA des Spiels in den Film eingebaut ist, den man sieht. Ich denke, das verschafft dir viel Wohlwollen."

Stimmst du Andersons Meinung zu, dass diejenigen, die an einer Videospieladaption beteiligt sind, das Ausgangsspiel spielen sollten?