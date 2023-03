Paul Walkers Brian O'Conner scheint eine Rolle in Fast X zu spielen

HQ

Während es so aussah, als hätte das Fast and the Furious-Franchise die Geschichte von Brian O'Conner in Furious 7 nach dem tragischen Tod von Paul Walker verknüpft, scheint es nun, als würde der Charakter im kommenden Fast X zurückkehren.

Im Gespräch mit Total Film (danke, GamesRadar) hat Vin Diesel über O'Conner gesprochen und hinzugefügt, dass die Saga nicht enden wird, ohne sich von Walkers Charakter zu verabschieden.

"In diesem Moment im Jahr 2013, als die Welt mit seinem Verlust zu kämpfen hatte, traf das Studio eine sehr mutige und aufrichtige und gewagte Entscheidung, Brian O'Conner am Leben zu erhalten. Ich gebe Ihnen das, ohne irgendetwas zu verraten: Ich könnte mir nicht vorstellen, dass diese Saga endet, ohne sich wirklich von Brian O'Conner zu verabschieden."

Dies wird zweifellos bedeuten, dass Cody Walker (Pauls Bruder) zurückgeholt wird, um sein Konterfei als Plattform zu nutzen, um den verstorbenen Schauspieler digital nachzubilden, vorausgesetzt, dass das, worüber Diesel spricht, sich darauf bezieht, Brian O'Conner wieder auf der großen Leinwand zu sehen.