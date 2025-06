Paul Walker kehrt per CGI zurück - Das letzte Kapitel von Fast & Furious kommt 2027 in die Kinos Vin Diesel hat bestätigt, dass das Franchise-Finale im Frühjahr 2027 in die Kinos kommen und das Straßenrennen in Los Angeles zurückbringen wird.

Während des FuelFest in Pomona enthüllte Vin Diesel, dass Fast & Furious 11 - das letzte Kapitel der kultigen Filmreihe - nun im April 2027 in die Kinos kommen soll. Eine Produktion, die unbestreitbar ihre süße Zeit brauchte, um in Gang zu kommen, was zum Teil auf Diesels eigene Bedingungen zurückzuführen war, die erfüllt werden mussten, bevor die Dreharbeiten beginnen konnten. Diese waren:

Der Film muss nach Los Angeles zurückkehren, wo vor fast 25 Jahren alles begann.



Der Fokus soll wieder auf Straßenrennen und Autokultur liegen, ganz im Gegensatz zu den seelenlosen, weltumspannenden Action-Spektakeln der letzten Teile.



Am unerwartetsten: Brian O'Conner (gespielt von Paul Walker) wird trotz Walkers tragischem Tod im Jahr 2013 ein Comeback feiern - irgendwie. Das wahrscheinlichste Szenario? Eine CGI-Nachbildung, die von seinem Bruder unterstützt wird.

Die Menge vor Ort brach in Jubel aus, aber die Reaktionen im Internet waren weitaus gemischter und nuancierter. Die Figur eines verstorbenen Schauspielers nachzubilden, ist verständlicherweise ein heikles Thema. Eines ist jedoch klar: Fast & Furious 11 setzt auf Nostalgie, emotionale Abschiede und eine Rückkehr zur düsteren, von Herzen kommenden Energie seiner Ursprünge - komplett mit aufheulenden Motoren und einer straßenklugen Attitüde. Wir können nur hoffen, dass sie es tatsächlich schaffen. Lust auf eine letzte Fahrt mit der Crew?