Paul Rudd und Tim Robinson sind die Hauptdarsteller der kommenden Comedy "Friendship" von A24

Komödien auf der großen Leinwand werden heutzutage immer seltener, aber zum Glück wird es bald eine neue geben, die sowohl urkomisch als auch wirklich unangenehm zu sein scheint. Er ist als Friendship bekannt und kommt von A24 und mit Paul Rudd und Tim Robinson in den Hauptrollen.

Der Film handelt von einem Mann (Robinson), der sich bald mit einem örtlichen Wetterfrosch (Rudd) anfreundet, der in seine Nachbarschaft zieht. Die beiden kommen sich näher, bis der Wetterfrosch eines Tages fast Banshees of Inisherin beschließt, die Verbindung abzubrechen und die Freundschaft zu beenden, was schließlich dazu führt, wie der andere Mann in Frustration und Chaos abgleitet.

Friendship wird ab Mai in die Kinos kommen, und da das bald der Fall ist, könnt ihr euch den Trailer des Films unter der Regie von Andrew DeYoung unten ansehen.