Paul Rudd, Jenna Ortega und Will Poulter stehen in der kommenden schwarzen Komödie von A24 rachsüchtigen Einhörnern gegenüber

Bei all den Remakes und Reboots und langjährigen Franchises, die Hollywood heute ausmachen, hat man oft das Gefühl, dass die Produktionsfirma A24 die einzige ist, die routinemäßig originelle und unerwartete Filme produziert. Passend zu dieser Debatte wird einer der nächsten Filme von A24 Paul Rudd, Jenna Ortega, Will Poulter, Tea Leoni und Richard E. Grant zu einem Film über rachsüchtige Einhörner zusammenbringen. Death of a Unicorn untersucht, wie ein Unternehmen entdeckt, dass Einhörner real sind, und dann beschließt, diese majestätischen Kreaturen zu jagen, sie zu töten oder zu fangen und dann zu experimentieren und ihre erstaunlichen Heilfähigkeiten zu nutzen, um viel, viel Geld im pharmazeutischen Bereich zu verdienen. Diese Einhörner erweisen sich jedoch als schwieriger zu töten oder einzudämmen als erwartet und beschließen bald, dass sie ihr Pfund Fleisch wollen, was letztendlich den Spieß umdreht und die Jäger zu Gejagten macht. Unter der Regie und dem Drehbuch von Alex Scharfman kommt Death of a Unicorn bereits am 28. März in einige Kinos auf der ganzen Welt, und Sie können sich unten den neuesten Trailer für den eigenartigen, aber aufregend aussehenden Film ansehen.