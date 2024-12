Paul Mescal verwandelt Gladiator 2 in ein Musical

HQ

Gladiator 2 und Wicked wurden zur gleichen Zeit in den USA veröffentlicht, was zu einem ähnlichen, wenn auch viel kleineren Szenario führte wie das, was wir im Juli 2023 gesehen haben, als Barbie und Oppenheimer am selben Tag auf den Markt kamen. Glicked ist bei weitem nicht das Phänomen, das Barbenheimer war, aber es hat zu einem interessanten Sketch mit Paul Mescal als Lucius geführt.

Im Video unten wirft Mescal die dramatischen Untertöne ab, die er für Gladiator 2 beibehält, und wird ganz verrückt für den musikalischen Sketch, der letzte Woche während SNL ausgestrahlt wurde. Der Sketch ist gut gedreht und lässt die Idee eines Gladiator-Musicals gar nicht so schlecht aussehen.

Schauen Sie sich den Sketch unten an und lassen Sie uns wissen, ob Sie sich ein Gladiator-Musical ansehen würden: