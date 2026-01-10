Paul Mescal könnte für ein paar Jahre eine Schauspielpause einlegen

HQ

Es waren einige arbeitsreiche Jahre für den Schauspieler Paul Mescal, der sich nach der Leitung von Gladiator 2 und auch der Regie von Preishits Aftersun und All of Us Strangers an der Spitze der Hollywood-Callsheets wiedergefunden hat. Sein nächster Film ist ein weiterer Award-Kandidat, denn Hamnet sorgt für viel Anerkennung, und zweifellos wird es ein ähnlicher Zustand für The History of Sound sein, wenn dieser Film auch in die Kinos kommt.

Während Mescal derzeit mit den Dreharbeiten beschäftigt ist Merrily We Roll Along, hat der Schauspieler darüber hinaus nicht viel mehr auf dem Programm, und der Grund dafür ist, dass er in den vier von Sam Mendes inszenierten The Beatles Biopics die Hauptrolle spielen wird, in denen Mescal Paul McCartney spielen wird. Diese Filme sollen (irgendwie und aus irgendeinem Grund) im April 2028 Premiere feiern, und das könnte tatsächlich bedeuten, dass wir den irischen Schauspieler das nächste Mal auf der großen Leinwand sehen, da er erwähnt hat, dass er gerne eine Pause vom Rampenlicht einlegen möchte.

Im Gespräch mit The Guardian erklärte Mescal: "Sobald ich [Hamnet] promotet habe, hoffe ich, dass mich niemand bis 2028 sieht, wenn ich die Beatles mache. Die Leute werden eine Pause von mir bekommen und ich werde eine Pause von ihnen bekommen."

Möchtest du Mescal in der Zwischenzeit sehen, oder glaubst du, eine Pause wird ihm langfristig zugutekommen?