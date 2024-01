Paul Mescal hat es satt, dass Filme als "Content" bezeichnet werden

Mit der Sättigung, die die Streaming-Ära für Filme und Fernsehsendungen mit sich gebracht hat, versuchen oft viele Unternehmen, die hinter Filmen stehen, sie so marktfähig wie möglich zu machen. Es ist schwierig, mit schnellen Lösungen wie TikTok zu konkurrieren, das Ihnen mit jedem Wisch eine brandneue Geschichte oder einen neuen Inhalt bietet.

Das ist etwas, was Paul Mescal ziemlich satt hat. In einem neuen Interview mit der Times sagte der Gladiator 2 -Star, dass " die Schauspielerei niemals auf die Anzahl der Instagram-Follower reduziert werden sollte"

"In den letzten Jahren haben die Leute über Filme und Fernsehsendungen als Inhalte gesprochen. Das ist ein schmutziges Wort. Es ist kein 'Inhalt', es ist verdammte Arbeit", fuhr er fort. Mescal ist mit dieser inhaltsfeindlichen Denkweise nicht allein. Willem Dafoe sprach kürzlich darüber, dass die Leute jetzt " etwas Dummes" sehen wollen, wenn sie einen Film sehen. Selbst wenn man Mescal zustimmt, scheint es, als würde sich der Großteil der Unterhaltungswelt vor allem auf Inhalte konzentrieren. Große Franchises, die für das Content-Spiel gemolken werden können, und TV-Shows, die virale GIFs benötigen, damit die Leute eine Chance haben, sie zu sehen.