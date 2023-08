Paul McCartneys Destiny-Thema könnte in Destiny 2: The Final Shape zurückkehren

HQ

Das ursprüngliche Destiny-Spiel enthielt einige ernsthafte Star-Power. Neben Peter Dinklage als OG Ghost Stimme, Bill Nighy als Speaker, Lauren Cohan als Exo Stranger und Lance Reddick, Nathan Fillion und Gina Torres als Commander Zavala, Cayde-6 bzw. Ikora Rey enthielt das Spiel auch Musik von The Beatles' Paul McCartney.

Was den letzten Punkt betrifft, so sieht es so aus, als ob McCartneys Musik zu Bungies Sci-Fi-Spielserie zurückkehren wird, da ein kürzlich veröffentlichter Instagram-Post von Orchestratorin Ella Feingold (danke, VGC) uns einen Einblick in einige Musik gegeben hat, die anscheinend in Destiny 2: The Final Shape zu hören sein wird, und sie hat "diesen P. McCartney" als Songwriter erwähnt.

Es gibt kein Wort darüber, wofür genau diese Musik verwendet wird und ob sie tatsächlich in The Final Shape enthalten sein wird, aber da für den 22. August ein Destiny Showcase geplant ist, werden wir vielleicht bald mehr wissen.