Paul Magnier gewinnt die erste Etappe des Giro d'Italia mit einem Massensturz im letzten Sprint

HQ

Die Ausgabe 2026 des Giro d'Italia begann am Freitag und lief vom 8. bis 31. Mai in 21 Etappen, beginnend mit drei in Bulgarien, bevor sie in Rom endeten. Und der erste Führende des Rennens, nach einer chaotischen ersten Etappe, ist der 22-jährige Franzose Paul Magnier aus Soudal-Quick Step, der seinen ersten Etappensieg bei einer Grand Tour feiert und morgen zum ersten Mal ein pinkes Trikot als Führende trägt

Magnier siegte und war vielleicht ein wenig glücklich in einem chaotischen Finalsprint, mit einem Massenunfall im letzten Kilometer, überholte Tobias Lund Andresen vom Decathlon auf den letzten Metern und Ethan Vernon von NSN Cycling auf dem dritten Platz.

Nur eine kleine Gruppe von etwa zehn Fahrern schaffte es nach dem Sturz als Ausreißer ins Ziel, was die Straße blockierte und bedeutete, dass Dutzende den Sprint nicht absolvieren konnten, darunter der große Favorit Jonas Vingegaard und ohne Tadej Pogacar in dieser Grand Tour.

In Bulgarien finden zwei weitere Etappen statt, wobei die am Samstag die erste hügelige Etappe von Burgas nach Veliko Tarnovo ist und am Sonntag ein Besuch in Sofia. Die Radfahrer ruhen sich am Montag aus, während das Rennen am Dienstag, den 12. Mai, in Catanzaro fortgesetzt wird.