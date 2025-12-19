Paul King führt Regie beim Labubu-Film

HQ

Paul King, der Regisseur der beliebten Paddington-Filme und des Kassenerfolgs Wonka, wurde ausgewählt, um den Film basierend auf Labubu zu inszenieren. Das Projekt befindet sich noch in der frühen Entwicklung, aber seine Beteiligung zeigt deutlich die Ambitionen von Sony Pictures für den Film.

Sony erwarb im November die Filmrechte an Labubu, nachdem die Pop-Mart-Figuren bereits ihren Status als globales Phänomen gefestigt hatten. Auch wenn unklar bleibt, ob der Film Realfilm oder Animation sein wird, bietet Kings Erfolgsbilanz einen starken Anhaltspunkt.

Das Labubu-Projekt setzt auch Hollywoods wachsende Faszination für Spielzeugfilme fort, nach dem Erfolg von Barbie und einer Welle bevorstehender Adaptionen. Ob Labubu denselben Sprung vom Sammlerstück zum Kinoliebling schaffen kann, bleibt abzuwarten. Was meint ihr?

Perfekte Ergänzung oder riskanter Sprung?