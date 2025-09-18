Paul Greengrass besucht das Camp Fire in Kalifornien in The Lost Bus

HQ

Am 3. Oktober führt uns Paul Greengrass zurück zu einem der katastrophalsten Waldbrände Kaliforniens – der Tragödie des Lagerfeuers. Ausgelöst durch die Ausrüstung eines Stromkonzerns, zerstörte das Feuer eine Fläche von etwa 240 Quadratmeilen und zwang 52.000 Einwohner zur Flucht. Viele Menschen kamen ums Leben, als das Feuer wütete, und Greengrass' neuer Film, der auf Lizzie Johnsons gefeiertem Buch Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire basiert, zielt darauf ab, dem Publikum einen eindringlichen Einblick in den Schrecken zu geben, den die von der Katastrophe betroffenen Menschen ertragen mussten.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Matthew McConaughey als Kevin McKay, ein Schulbusfahrer, der an der Seite eines engagierten Lehrers alles riskiert, um 22 Kinder vor den Flammen zu retten. The Lost Bus startet morgen in ausgewählten Kinos, bevor es am 3. Oktober weltweit auf Apple TV+ debütiert. Greengrass selbst beschreibt den Film als "eine Geschichte von stillem Heldentum – von Menschen, die im Angesicht des Undenkbaren zusammenkommen".

Sehen Sie sich den packenden Trailer unten an. Sind Sie bereit für The Lost Bus ?