Paul Feig über den Flop von Ghostbusters 2016: "Mit Hillary Clinton, die 2016 für das Amt kandidiert... Das hat den Film zu einem politischen Statement gemacht."

Unabhängig von deiner persönlichen Meinung darüber, ob Ghostbusters 2016 hätte neu gestartet werden sollen, war es angesichts der Popularität des Franchise und des Kinoklimas Mitte der 2010er Jahre, als Milliarden-Dollar-Verdiener häufiger denn je waren, eine kleine Überraschung, dass der Film nicht wirklich abheben konnte. Wir haben mehrere Leute darüber sprechen hören, warum das passiert sein könnte, und jetzt teilt Regisseur Paul Feig erneut seine Gedanken zu diesem Thema.

Im Gespräch mit dem Guardian sprach Feig über die Kämpfe von Ghostbusters 2016 und fügte hinzu: "Das politische Klima zu dieser Zeit war wirklich seltsam, als Hillary Clinton 2016 für das Amt kandidierte. Es gab viele Typen, die einen Kampf suchten. Wenn ich auf Twitter angegriffen wurde, ging ich zurück und schaute, wer sie waren. So viele waren Trump-Unterstützer. Dann hat sich Trump gegen uns ausgesprochen. Er sagte: "Sie machen Indiana Jones ohne Harrison Ford neu. Das kannst du nicht machen. Und jetzt machen sie Ghostbusters nur mit Frauen. Was ist los?" und regte sich völlig auf. Alle sind verdammt noch mal Kannibale geworden. Es verwandelte den Film in ein politisches Statement, als wollte es sagen: "Wenn du für Frauen bist, wirst du dir das ansehen. Wenn nicht, dann... "Ich dachte nicht, dass es eine Rolle spielte, dass die Hauptfiguren Frauen waren, aber die Leute brachten eine Menge Gepäck mit."

Es gibt zwar zweifellos Elemente, die hier zutreffen, aber der Film hatte seine Laster und hat genau wie der diesjährige Ghostbusters: Frozen Empire nicht ganz die Ghostbusters Magie eingefangen, die wir von den Originalfilmen und sogar von Afterlife aus dem Jahr 2021 zu schätzen gelernt haben.

Was denkst du über Ghostbusters 2016?