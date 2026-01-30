Paul Dano spricht darüber, ob er als The Riddler in The Batman - Part II zurückkehren wird

HQ

Nachdem wir am Ende von The Batman eingesperrt wurden, werden wir wahrscheinlich nicht viel von The Riddler in Matt Reeves' Fortsetzung erwarten. Da Paul Danos Version der Figur jedoch noch lebendig und aktiv ist, besteht immer die Möglichkeit, eine Rolle in Gothams Zukunft zu spielen.

Im Gespräch mit Clique TV wurde Dano gefragt, ob er für eine Rückkehr in The Batman - Part II in Frage wäre, und seine Antwort war so vage, wie man es von einem Mann erwarten würde, der The Riddler gespielt hat. "Oh, ich weiß nicht. Ich kann nicht sagen... Das ist auch eine gute Frage", sagte er.

Es ist offensichtlich, dass Dano beim Dreh von The Batman viel Zeit hatte. "Ich habe es wirklich geliebt, diesen Film zu machen, so sehr, dass ich danach einen Comic geschrieben habe", sagte er. "Ich fühlte mich sehr in die Welt investiert, ich liebte Gotham, ich liebte unser Set. Ich habe Matt Reeves geliebt."

Findest du, Dano sollte als The Riddler zurückkehren?