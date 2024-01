Paul Dano spielt eine himmlische Spinne in der Netflix-Serie Spaceman

Als bekannt wurde, dass Adam Sandler die Hauptrolle in einem Sci-Fi-Action-Drama für Netflix über einen Spaceman spielen würde, übersahen viele, dass Paul Dano in dem Film auch in der Rolle einer "Kreatur vom Anfang der Zeit " auftreten würde. Nun, mit eben diesem Film, der kreativ als Spaceman betitelt ist, Jetzt, da wir einen Trailer und ein bestätigtes Veröffentlichungsdatum erhalten, haben wir einen Blick auf Danos Kreatur werfen können.

Und wenn Sie Arachnophobie haben, sollten Sie jetzt vielleicht wegschauen, denn die Kreatur ist im Wesentlichen eine große Spinne, die mit Sandlers Spaceman, bekannt als Jakub, kommuniziert, um ihn in seiner Einsamkeit während seiner Forschungsmission tief im Weltraum zu trösten. Trotz ihres furchteinflößenden Aussehens ist Danos Kreatur überraschend charmant und wie Sie im Trailer unten sehen können, will sie in diesem Streifen die Show stehlen.

HQ

Was die Inhaltsangabe von Spaceman betrifft, so können Sie sie hier lesen: "Sechs Monate nach Beginn einer einsamen Forschungsmission am Rande des Sonnensystems stellt der Astronaut Jakub (Adam Sandler) fest, dass die Ehe, die er hinter sich gelassen hat, vielleicht nicht auf ihn wartet, wenn er zur Erde zurückkehrt. Verzweifelt versucht er, die Dinge mit seiner Frau Lenka (Carey Mulligan) wieder in Ordnung zu bringen, und wird von einer mysteriösen Kreatur aus den Anfängen der Zeit unterstützt, die er in den Eingeweiden seines Schiffes versteckt findet. Hanuš (gesprochen von Paul Dano) arbeitet mit Jakub zusammen, um herauszufinden, was schief gelaufen ist, bevor es zu spät ist."

Spaceman wird am 1. März 2024 auf Netflix debütieren und Johan Renck wird Regie führen, während Carey Mulligan an der Seite von Sandler die Hauptrolle spielt. Der Film soll auf dem Roman Spaceman of Bohemia basieren.