Pau Gasol, der ehemalige Basketballspieler des FC Barcelona, der 18 Jahre in der NBA verbrachte, darunter den Gewinn der NBA-Meisterschaft 2009 und 2010 mit den Los Angeles Lakers, ist der internationalste spanische Basketballspieler (Gewinner einer Weltmeisterschaft und drei EuroBaskets) und gilt als Schlüsselspieler im NBA-Europa-Projekt.

Am Montag fand in London ein Treffen statt, nach dem regulären Saisonspiel zwischen den Memphis Grizzlies und Orlando Magic mit rund 250 Personen, darunter NBA-Manager und Investoren, und Gasol, sechsmaliger All-Star und in die basketbsll Hall of Fame aufgenommen, gehörte dazu. Und das liegt daran, dass Gasol laut The Athletic für eine "Top-Rolle" in der neuen Liga in Betracht gezogen wird, vielleicht sogar als Commissioner.

In dem Treffen wurde Gasol aufgenommen, wie er sagte, dass die NBA Europe "eine sehr einzigartige Gelegenheit" sei, und es geht um "die Basis, die nationalen Ligen und die Auswirkungen auf die Kinder".

"Es steht so viel auf dem Spiel, und deshalb denke ich, dass das so wichtig und so wirkungsvoll ist, und deshalb freue ich mich auch sehr, Teil davon zu sein."

Ein weiterer potenzieller Investor der NBA Europe wäre Qatar Sports Investments, Eigentümer von Paris Saint Germain.