Patty Jenkins über ihre Rückkehr zu Wonder Woman: "Sag niemals nie"

Nachdem die DC Extended Universe in sich zusammenbrach und zu dem Reboot führte, das nun von James Gunn und Peter Safran geleitet wird, wurde ein Großteil der etablierten Arbeit unter den Teppich gekehrt, einschließlich Patty Jenkins' Zeit als Regisseurin der beiden von Gal Gadot geleiteten Wonder Woman -Filme. Der erste war ein ziemlich großer Erfolg (und das zu Recht), aber der zweite war fast ein komplettes Desaster, und deshalb gab es nicht wirklich Schreie, Jenkins wieder auf den Regiestuhl zu setzen oder Gadot als Diana Prince zurückkehren zu sehen.

Aber könnte es passieren? Würde Jenkins zurückkehren, wenn er die Gelegenheit dazu bekäme? Im Gespräch mit Marvel Cinematic Universe News (ironisch, ja) bei einer kürzlichen Veranstaltung auf dem roten Teppich wurde Jenkins gefragt, ob sie zu Wonder Woman zurückkehren würde, worauf der Regisseur erklärte.

"Man sagt niemals nie, weil ich Wonder Woman liebe. Aber im Moment bin ich so aufgeregt von dem, was ich tue, und es ist immer gut, etwas Neues zu machen. Ich liebte es, Superheldenfilme zu machen... man weiß nie, aber ich habe eine gute Zeit."

Wir gehen davon aus, dass Wonder Woman bald ihr Debüt in der DC Universe geben wird, vielleicht sogar etwas als Teil der kommenden geplanten Paradise Lost TV-Serie, aber wer als Amazonian Kriegerprinzessin auftreten wird, bleibt unklar, auch wenn es einige Interessenten gibt (die nicht extrem groß sein müssen, laut Gunn).