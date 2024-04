Patton Oswalt und Debra Wilson nehmen an der Zeichentrickserie Among Us teil

HQ

Die Besetzung der Zeichentrickserie Among Us beeindruckt weiterhin. Nach den beiden vorherigen Casting-Ankündigungen hat InnerSloth nun eine Reihe weiterer Stars enthüllt, die sich der Serie anschließen werden.

Uns wurde gesagt, dass Patton Oswalt als weißer Charakter auftreten wird, Debra Wilson wird dem gelben Charakter ihre Stimme leihen, Phil Lamarr wird der braune Charakter und Wayne Knight wird der Limettencharakter leihen.

Während Sie wahrscheinlich mit den Stimmen von Oswalt, Wilson und Lamarr sehr vertraut sind, da sie in unzähligen Zeichentrickserien und -filmen und sogar in nicht-animierten Projekten und Videospielen in der Vergangenheit aufgetreten sind, ist Knight wahrscheinlich am besten für seine Rolle als Newman in Seinfeld oder Nedry in Jurassic Park bekannt, auch wenn er in einer Vielzahl von animierten Projekten wie Tarzan und Toy Story 2 aufgetreten ist.