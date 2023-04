Patti LuPone spricht mit Ari Asters Beau is Afraid

HQ

Patti LuPone, die Beaus (Joaquin Phoenix) Mutter Mona in Ari Asters (Hereditary, Midsommar) kommendem Film Beau is Afraid spielt, hat über die Auswirkungen des Films auf ihre Karriere gesprochen und wie sie an die Rolle herangegangen ist.

Im Laufe des Projekts sprach LuPone, die ihren Sohn fragte: "Wer ist Ari Aster?", als sie für die Rolle angesprochen wurde, darüber, wie sie trotz anfänglicher Verwirrung Bindungen zu ihren neu gefundenen Kollegen aufbaute.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter erzählte LuPone: "Ich sagte: 'Ari, warum ich?' Er sagte, dass er mit Clara Mamet, der Tochter von David Mamet, befreundet sei und Davids Stück "The Anarchist" am Broadway gesehen habe, das ich zwei Wochen lang mit Debra Winger gespielt habe.

"Es wurde von den Kritikern ausgeweidet, und wir hatten einen sehr dummen Produzenten, der es geschlossen hat, nicht der Hauptproduzent, sondern derjenige mit dem Geld. Und [Aster] sagte, er habe eine Woche lang darüber gesprochen, wie ich mit der Sprache umgegangen bin. Weißt du, ich habe mir an Mamet die Zähne ausgebissen.

"Ich habe 1976 angefangen, mit David zu arbeiten. Ich schrieb David danach und sagte: 'Danke, David. Du hast mir diese Rolle besorgt.' Ich schätze mich unglaublich glücklich, denn das ist die beste Rolle, die ich je vor der Kamera hatte. Die Sprache, die Arbeit mit Joaquin und die Regie von Ari. Es ist eine außergewöhnliche Rolle."

In den frühen Tagen ihres Castings im Film diskutierte LuPone mit Aster über den Charakter von Mona und ihre Beziehung zu Beau.

LuPone erinnerte sich: "Ich war in einem Hotel in Montreal, und wir aßen zu Mittag, und er sprach über den Film, und er sprach über Mona und Monas Beziehung zu Beau. Am Ende sagte ich zu ihm: 'Tut dein Gehirn weh?' Er sagte: "Die ganze Zeit." "

Die Schauspielerin nahm auch selbst Maßnahmen in die Hand, als sie bei dem Projekt eine Beziehung zu Joaquin Phoenix aufbaute.

LuPone erklärte: "Nun, wir waren in diesem Hotel in Montreal. Es gab drei Zimmer mit Terrassen mit Blick auf diesen See. Ich war in einem, Joaquin war ganz am Ende und Ari war in der Mitte. Ich hatte eine French-Press-Kaffeekanne mitgebracht, und am Morgen kochte ich Kaffee, und ich ging in meinem kleinen Nachthemd aus und ich ging, wer will Kaffee?"

LuPone, ein dreimaliger Tony Award-Gewinner, scheint seit der Arbeit an Beau is Afraid auf Bildschirmrollen fixiert zu sein.

Auf die Frage nach einer Rückkehr an den Broadway sagte sie: "Ich glaube nicht. Mir wurde etwas angeboten und es gibt etwas, an dem ich interessiert bin, aber ich sagte zum Produzenten: 'Mach das nicht am Broadway. Ich möchte in der East Fourth Street arbeiten. Ich will nicht mehr am Broadway arbeiten."

"Der Broadway verwandelt sich jetzt in eine Kombination aus Disney, Las Vegas und dem Zirkus. Die Theaterstücke werden geschlossen. Die Erziehung eines Publikums ist in großer Gefahr. Und was ist der Sinn?

"Außerdem ist der Times Square ein Albtraum. Es ist wie der kleinste gemeinsame Nenner der Menschheit, der auf dem Times Square herumhängt. Sie gehen nicht ins Theater. Sie machen es den Leuten schwer, die versuchen, ins Theater zu kommen. Und wenn du dann ins Theater gehst, ist es viel zu teuer und es ist kompromittiert.

"Also werde ich nie wieder acht Shows pro Woche spielen, niemals. Es ist einfach vorbei. Ich meine, ich habe diese [Actors Equity]-Karte seit 50 Jahren, von 1973 bis 2023. Und das ist genug. Ich will nicht auf der Bühne stehen. Ich möchte meine Filmkarriere beenden."