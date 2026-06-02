Patrouillenroboterhunde mit Maschinengewehren könnten bald in Taiwan eingesetzt werden

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Das Chung-Shan National Institute of Science and Technology in Taiwan, eine Abteilung des taiwanesischen Militärs, die für die Waffenentwicklung zuständig ist, hat heute drei robotische Patrouillenhunde vorgestellt, um seine Abschreckung gegen potenzielle Bedrohungen für seine nationale und territoriale Souveränität zu stärken, der China derzeit eine Herausforderung darstellt.

Diese Roboter wurden von Ghost Robotics gebaut, einem großen US-Militärlieferanten von vierbeinigen Robotern, und verfügen je nach Hauptfunktion in verschiedenen Ausrüstungskonfigurationen, wobei ihre Hauptfunktion Aufklärung, Überwachung oder Feuerkraft ist, wobei letztere mit einer Kanone auf dem Rücken ausgestattet sind.

Jen Kuo-kuang, stellvertretende Direktorin der Forschungsabteilung für Raketen- und Raketensysteme des Instituts, sagte, das Militär habe laut Reuters einen Bedarf an solcher Ausrüstung geäußert, obwohl es noch keine formelle Bestellung aufgegeben habe.

"Tatsächlich glauben die Marines, dass an den Stränden und an der Küste, einschließlich der Nansha- und Dongsha-Gebiete, ein dringender Bedarf für Küstenwachenpatrouillen und -inspektionen besteht", sagte er und bezog sich auf die Spratly- und Pratas-Inseln im Südchinesischen Meer, die derzeit von Taiwan kontrolliert werden, aber in der Nähe eine ständige chinesische Marinepräsenz haben.

Die Vereinigten Staaten sind Taiwans wichtigster militärischer und wirtschaftlicher Verbündeter.

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